Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
Мировые запасы редкоземельных элементов: наглядный график лидеров
Китай располагает крупнейшими в мире запасами редкоземельных элементов — около 44 миллионов тонн, согласно данным, согласованным с отчетом Mineral Commodity Summaries 2025 Геологической службы США (USGS).
С заметным отрывом за ним следует Бразилия с примерно 21 миллионом тонн. Индия, Австралия и Россия обладают меньшими, но стратегически важными запасами.
Редкоземельные элементы — это группа из 17 минералов, включая неодим, диспрозий и тербий, которые являются ключевыми компонентами высокоэффективных магнитов, ветряных турбин, электромобилей и современной электроники.
По данным USGS, мировой спрос на эти ресурсы стремительно растет — в первую очередь за счет развития «зеленой» энергетики и оборонных технологий, что усиливает стратегическую значимость устойчивых цепочек поставок.
При этом доминирование Китая не ограничивается только запасами. Страна также контролирует основную часть мировой добычи и переработки редкоземельных элементов, что дает ей серьезное влияние на цены и доступность этих материалов.
На этом фоне ряд стран стремится занять место альтернативных поставщиков. Так, в Индии сосредоточено около 6,9 миллиона тонн запасов, в Австралии — примерно 5,7 миллиона тонн. Россия и Вьетнам располагают ресурсами на уровне трех–четырех миллионов тонн каждая, согласно оценкам USGS.
США, обладая сравнительно скромными запасами — около 1,9 миллиона тонн, — активно инвестируют в развитие собственной добычи и переработки, чтобы снизить зависимость от импорта.
В последние годы внимание также привлекает Гренландия, где оценивается около 1,5 миллиона тонн запасов, однако их освоение сталкивается с политическими и экологическими ограничениями.
В Африке Танзания и Южно-Африканская Республика обладают меньшими, но значимыми месторождениями, что подчеркивает растущую роль континента в сфере критически важных минералов.
Тем не менее высокая концентрация ресурсов — и особенно мощностей по их переработке — вызывает обеспокоенность у западных стран.
Как отмечает USGS, любые сбои в поставках — будь то из-за геополитической напряженности, экспортных ограничений или экологических требований — могут иметь серьезные последствия для целых отраслей, от возобновляемой энергетики до оборонной промышленности.
