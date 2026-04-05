  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
5 апреля, 08:29
Рейтинг: +36
Посты: 187

Мировые запасы редкоземельных элементов: наглядный график лидеров

Китай располагает крупнейшими в мире запасами редкоземельных элементов — около 44 миллионов тонн, согласно данным, согласованным с отчетом Mineral Commodity Summaries 2025 Геологической службы США (USGS).

Сообщество
# инфографика
# Китай
# мир
# редкоземельные металлы
# ресурсы
# статистика
Мировые запасы редкоземельных элементов: наглядный график лидеров / © World Visualized 
С заметным отрывом за ним следует Бразилия с примерно 21 миллионом тонн. Индия, Австралия и Россия обладают меньшими, но стратегически важными запасами.

Редкоземельные элементы — это группа из 17 минералов, включая неодим, диспрозий и тербий, которые являются ключевыми компонентами высокоэффективных магнитов, ветряных турбин, электромобилей и современной электроники.

По данным USGS, мировой спрос на эти ресурсы стремительно растет — в первую очередь за счет развития «зеленой» энергетики и оборонных технологий, что усиливает стратегическую значимость устойчивых цепочек поставок.

При этом доминирование Китая не ограничивается только запасами. Страна также контролирует основную часть мировой добычи и переработки редкоземельных элементов, что дает ей серьезное влияние на цены и доступность этих материалов.

На этом фоне ряд стран стремится занять место альтернативных поставщиков. Так, в Индии сосредоточено около 6,9 миллиона тонн запасов, в Австралии — примерно 5,7 миллиона тонн. Россия и Вьетнам располагают ресурсами на уровне трех–четырех миллионов тонн каждая, согласно оценкам USGS.

США, обладая сравнительно скромными запасами — около 1,9 миллиона тонн, — активно инвестируют в развитие собственной добычи и переработки, чтобы снизить зависимость от импорта.

В последние годы внимание также привлекает Гренландия, где оценивается около 1,5 миллиона тонн запасов, однако их освоение сталкивается с политическими и экологическими ограничениями.

В Африке Танзания и Южно-Африканская Республика обладают меньшими, но значимыми месторождениями, что подчеркивает растущую роль континента в сфере критически важных минералов.

Тем не менее высокая концентрация ресурсов — и особенно мощностей по их переработке — вызывает обеспокоенность у западных стран.

Как отмечает USGS, любые сбои в поставках — будь то из-за геополитической напряженности, экспортных ограничений или экологических требований — могут иметь серьезные последствия для целых отраслей, от возобновляемой энергетики до оборонной промышленности.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Ускорители частиц — машины, помогающие людям
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Как создаются лекарства: от идеи до аптеки
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Космические профессии: как спасают космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Информатика: обработка информации, алгоритмы, нейросети
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Собаки в космосе
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
07 Апр
1000
Фециалы и салии: военная магия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Творческий мозг: как рождаются открытия
ФизТех
Москва
Лекция
07 Апр
850
Тело как лекарство и лекарства для тела — магия, медицина и наука
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Апр
600
Расширение Вселенной и жизнь
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
2 апреля, 18:17
Александр Березин

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
# лунная гонка
# США
4 апреля, 13:11
Татьяна Зайцева

Морские археологи нашли потопленный Нельсоном флагман датской эскадры

На дне Копенгагенской гавани обнаружили обломки флагманского военного корабля «Даннеброге», пролежавшие там 225 лет. Корабль взорвался и затонул во время Копенгагенского морского сражения 2 апреля 1801 года, состоявшегося между датским флотом и британским флотом под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона.

Археология
# Дания
# затопленный корабль
# история
# подводная археология
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
30 марта, 11:30
Игорь Байдов

На севере Африки нашли ближайшего родственника человекообразных обезьян

Международная команда ученых обнаружила окаменелости древнего примата, который оказался ближайшим известным родственником линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам. Исследователи описали новый род и вид — Masripithecus moghraensis, который жил на Земле 17-18 миллионов лет назад. Открытие может существенно изменить научные представления о происхождении человекообразных обезьян. Ранее их происхождение чаще связывали с Восточной Африкой, однако новые данные указали на другой регион.

Антропология
# обезьяны
# предки
# приматы
# человекообразные обезьяны
31 марта, 10:08
Игорь Байдов

На Туринской плащанице обнаружили ДНК людей, растений и животных

На полотне, которое многие католики и православные почитают как погребальный саван Иисуса Христа, ученые нашли генетический материал множества биологических видов — людей, животных, а также растений, завезенных в Европу из Америки. Результаты исследования не прояснили, а лишь умножили число вопросов вокруг происхождения одного из самых спорных христианских артефактов.

История
# ДНК
# католичество
# православие
# религия
# реликвии
# Туринская плащаница
# христианство
# церковь
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Астрономия
# аэрозоли
# марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Предки современных животных сформировались за миллионы лет до кембрийского взрыва

    4 апреля, 13:50

  2. У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

    4 апреля, 13:20

  3. Морские археологи нашли потопленный Нельсоном флагман датской эскадры

    4 апреля, 13:11

  4. Палеонтологи описали древнее существо с «клешнями» — морского предка пауков и скорпионов

    4 апреля, 12:57
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Владимир Максимов
23 минуты назад
четланин, такое чувство, что тебя недавно выпустили из дурдома. То, что ты говоришь, не соответствует нормальному человеку.

Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?

Viktor Koppel
34 минуты назад
Владимир, )))) это другие государства.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Viktor Koppel
35 минут назад
Глеб, все верно.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

kairat auy
51 минута назад
Иван, это относится и к Вашингтону и к Кремлю, к любому кто занимается войной. Если все деньги от войны отправить на внутренние вопросы, то качество

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Игорь Коняшов
1 час назад
Артём, Ссылку на то, что они были)

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Andrey Shlapakov
2 часа назад
Читая едкие комментарии ура патриотов , хочется напомнить как Рагозин под@ ал Маска на счет батута . В результате Маск ответил спустя некоторое

Авиакомпания заказала рекордное количество пассажирских сверхзвуковых авиалайнеров Overture

Сергей Механик
2 часа назад
Получается, что микроорганизм лучше приспособлен к противостоянию инфекциям, чем человек. 😳 Это как бы 8-ми битная приставка надёжнее в сравнении

У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

Paata Kopaleishvili
3 часа назад
Автор ты больной

Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?

Зина Анискина
3 часа назад
ФифунчиК, убедительно обратное, что со знаками родного языка не дружите.)))

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

As Sn
3 часа назад
Оспанов, творец космос а мать Земля. Более сильные страны как освоят там и Америка скопирует и снова на Марс уже полетит с перерывом в 54 года ... А все

В США рассказали, чем будет отличаться «Артемида II» от лунных миссий программы «Аполлон»

As Sn
3 часа назад
Какие там луна? 54 года прошло с Аполлона и не одного научного открытия в космосе и астрономии. А самое интересное так и не разу туда не съездили.

В США рассказали, чем будет отличаться «Артемида II» от лунных миссий программы «Аполлон»

Riga Style
4 часа назад
Valerijs, вообще-то не совсем в Корее самоубийство из-за того что он не мог купить себе молоко или хлеба, а из-за того что они такой вот менталитет

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Riga Style
4 часа назад
I, именно, вроде бы соотношение ВВП ППС очень хорошая а кого человека не на улице почему-то практически с каждым днём покупает продуктов меньше и

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Riga Style
4 часа назад
Ярослав, конечно если почитать то что хотят показать что не является скорее всего достоверным Так как если посмотреть разные блогеров не берут

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Riga Style
4 часа назад
Tivinov, Я тоже иногда понять не могу откуда берутся разные статистики то есть откуда берётся вообще информационная база, вот на днях читал новости

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Зина Анискина
4 часа назад
Adam, кто не знает русского языка, тот вообще не может мыслитб никак

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Вячеслав Шабельников
4 часа назад
Ёмаё. Послушайте, где вы взяли 90% незаселённой суши? С чего Вы взяли, что на Марсе нет ничего, что нужно человечеству? И что за принцип, по которому

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Riga Style
6 часов назад
Что-то мне кофейку захотелось 😁😁😁☕☕☕

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Иван Колупаев
9 часов назад
kairat, вас в гибернации с февраля держат? США прекрасно успевают и то и другое. Да хоть на комикс гляньте как по мнению американцев выглядит

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Elena Vi
9 часов назад
Ну и чушь!!! Чистотел ядовит!? Автор полное незнание! Это уникальная трава! Распространение такой информации о травах, которые спасают жизнь в

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно