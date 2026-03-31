Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
31 марта, 08:17
Рейтинг: +785
Посты: 2376

Airbus впервые провела успешный перехват цели с помощью беспилотника с ракетным вооружением

Компания Airbus продемонстрировала работу нового комплекса противодействия дронам, испытав беспилотный аппарат с ракетами-перехватчиками.

Многоразовый беспилотник-перехватчик Bird of Prey / © Airbus 
Во время испытаний дрон Bird of Prey, созданный на основе модернизированной воздушной мишени Do-DT25, впервые уничтожил воздушную цель, применив ракетное вооружение.

Тесты состоялись на севере Германии. В ходе полета беспилотник самостоятельно обнаружил, распознал и взял на сопровождение цель — дрон-камикадзе среднего класса. После подтверждения угрозы был выполнен пуск ракеты Mark I, разработанной стартапом Frankenburg Technologies.

Mark I — это компактная ракета-перехватчик длиной около 65 сантиметров и массой менее двух килограммов. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью и работает по принципу «выстрелил и забыл». Максимальная дальность применения достигает примерно 1,5 километра. Разработчики делают ставку на ее доступность и возможность массового использования для борьбы с беспилотными угрозами.

В Airbus отметили, что от старта проекта до демонстрации прошло всего девять месяцев — показатель высокой скорости разработки. В компании считают, что такая система способна эффективно закрыть уязвимость в защите от дешевых дронов, активно применяемых в современных конфликтах.

Сам носитель, Bird of Prey, имеет максимальную взлетную массу около 160 килограммов и размах крыла 2,5 метра. Прототип несет четыре ракеты, однако в серийной версии их число может увеличиться до восьми, что позволит поражать несколько целей за один вылет.

В течение 2026 года разработчики намерены продолжить испытания, включая применение боевых частей, чтобы довести систему до полноценной эксплуатации и представить ее потенциальным заказчикам.

