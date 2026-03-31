Airbus впервые провела успешный перехват цели с помощью беспилотника с ракетным вооружением
Компания Airbus продемонстрировала работу нового комплекса противодействия дронам, испытав беспилотный аппарат с ракетами-перехватчиками.
Во время испытаний дрон Bird of Prey, созданный на основе модернизированной воздушной мишени Do-DT25, впервые уничтожил воздушную цель, применив ракетное вооружение.
Тесты состоялись на севере Германии. В ходе полета беспилотник самостоятельно обнаружил, распознал и взял на сопровождение цель — дрон-камикадзе среднего класса. После подтверждения угрозы был выполнен пуск ракеты Mark I, разработанной стартапом Frankenburg Technologies.
Mark I — это компактная ракета-перехватчик длиной около 65 сантиметров и массой менее двух килограммов. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью и работает по принципу «выстрелил и забыл». Максимальная дальность применения достигает примерно 1,5 километра. Разработчики делают ставку на ее доступность и возможность массового использования для борьбы с беспилотными угрозами.
В Airbus отметили, что от старта проекта до демонстрации прошло всего девять месяцев — показатель высокой скорости разработки. В компании считают, что такая система способна эффективно закрыть уязвимость в защите от дешевых дронов, активно применяемых в современных конфликтах.
Сам носитель, Bird of Prey, имеет максимальную взлетную массу около 160 килограммов и размах крыла 2,5 метра. Прототип несет четыре ракеты, однако в серийной версии их число может увеличиться до восьми, что позволит поражать несколько целей за один вылет.
В течение 2026 года разработчики намерены продолжить испытания, включая применение боевых частей, чтобы довести систему до полноценной эксплуатации и представить ее потенциальным заказчикам.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.
Ученые из МФТИ, Морского гидрофизического института РАН и Института океанологии имени Ширшова РАН впервые детально исследовали механизм рождения мощных нелинейных внутренних волн в проливе Карские Ворота — узком коридоре между Баренцевым и Карским морями на широте 70,5 градуса. Результаты исследования ученых получены благодаря уникальным натурным измерениям, выполненным в экспедиции «Плавучий университет — 2023» на борту научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы» в июле 2023 года.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
1 Ноября, 2020
Лайк и репост: вместо тысячи слов
17 Октября, 2016
Тутанхамон: загадка гробницы
15 Апреля, 2014
Захватывающие биомиметические самолеты
16 Апреля, 2015
Вампиры народов мира
13 Октября, 2022
Ижевский стрелок: почему экс-выпускники убивают школьников
