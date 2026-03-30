Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 марта, 15:48
Рейтинг: +161
Посты: 622

Небо над Западной Австралией окрасилось в красный цвет

В части Австралии небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Как пояснили эксперты, мощный ветер поднял ржаво-красную пыль из почвы, богатой железом.

Сообщество
# Австралия
# ветер
# пыльная буря
# циклон
Небо над Западной Австралией окрасилось в красный цвет / © Janet Bassett
Небо над Западной Австралией окрасилось в красный цвет / © Janet Bassett

Тропический циклон «Нарелле» достиг 27 марта побережья Западной Австралии, примерно в 900 километрах к северу от города Перта. Пыльная буря окрасила небо в красный цвет. 

Социальные сети заполнили многочисленные фотографии и видеозаписи необычного зрелища. Его наблюдали, в том числе, жители города Денем. Как пояснила Джессика Лингард из Бюро метеорологии, для этого региона характерны красноватые, богатые железом почвы. Центр австралийской железорудной промышленности — регион Пилбара — расположен менее чем в 400 километрах к северо-востоку от Денема. Еще до прихода циклона ветер поднял пыль и распространил ее в районе залива Шарк-Бей.

В некоторых регионах специалисты зафиксировали серьезные последствия стихии. В городе Экзмут циклон срывал крыши зданий, многие дома лишились окон. Кроме того, порывы ветра повредили системы электроснабжения и водоснабжения города. 

Местному аэропорту нанесен сильный ущерб. Также ветер сильно повредил городскую пристань. Паводковые воды перекрыли единственную дорогу в город, что фактически изолировало его. 

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Полярные станции: географические истории
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Биология: гены
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
30 Мар
1700
Назад к Луне: что мы там ищем сегодня
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
31 Мар
1000
Коллегия жрецов священнодействий и гаруспики: заимствованные гадания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Апр
800
Ранняя республика: 1780-1800-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Что нового в динозаврах?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Жизнь вне Земли
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК и история эпидемий
Павильон «АТОМ»
Москва

28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
30 марта, 08:00
Evgenia Vavilova

Физики поняли, как подтвердить любое квантовое состояние с помощью звезды

Квантовые эффекты помогают ученым во множестве сфер, но работать с ними не просто — степень определенности квантового мира концептуально отличается от того, что существует в классической физике. Чтобы подтвердить, что они работают с нужными квантовыми состояниями, физикам приходится постараться.

Физика
# квантовая запутанность
# квантовые системы
# квантовые технологии
# теория информации
28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние новости:

  1. Римская мозаика подтвердила участие женщин в представлениях с дикими животными

    30 марта, 15:28

  2. Плач из-за стресса ухудшил эмоциональное состояние

    30 марта, 14:22

  3. Экспедиция «Плавучий университет» помогла изучить процессы перемешивания в арктическом проливе

    30 марта, 14:07

  4. Анализ генома из Денисовой пещеры указал на быстрое разделение неандертальских популяций

    30 марта, 13:08
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Autotrade222
2 минуты назад
Полный бред. Уровень интеллекта полностью зависит от религии, которую исповедает человек. Самый низкий уровень интеллекта имеют люди, которые

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

DaniL Shaparev
6 минут назад
Антон, если для тебя «очень страшное кино» является шедевром, то все с тобой понятно. Может, дорастешь и пересмотришь и даже поймешь посыл фильмов.

Топ-20 самых кассовых фильмов в одной инфографике

Autotrade222
7 минут назад
Alex, даун из нас это ты. Ну и будут айфоны стоить немного дороже, какая разница? Айфоны покупают ради понтов, цена не имеет значения.

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Никита К
24 минуты назад
Музыка в жанре тыц тыц тыц + рэп это точно дно. Вкусовой и умственный уровень мартышки.

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Dmitry P
28 минут назад
Тексты? Igorrr поют на вымышленном языке. Angine De Poitrine просто инопланетно гудят. И это (просто примеры) достаточно сложная музыка, для восприятия которой

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Tatyana Antyukhova
1 час назад
Антон, вот уж не надо. Аватар заслуженно занимает место в списке лучших фильмов кинематографии и несёт собой множество важных тем, если их не

Топ-20 самых кассовых фильмов в одной инфографике

Оксана
1 час назад
Ещё раз убеждаюсь,человечество заигралось!!! К сожалению Апокалипсис неминуем,как и написано в последней книге Библии Откровение! Люди считают

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Павел Тяпкин
1 час назад
Николай, китайская. Китай доставляет, китайский экипаж устанавливает, значит зона китайская - это само собой!

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Оксана
1 час назад
Dmitriy, К сожалению они и добиваются того,чтобы человечество отупело до низменных инстинктов,вступая в контакт с неодушевлёнными предметами. Без

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

евгений Русский
1 час назад
Антон, Ну если тебя это успокоит, то в перерасчёте на современные цены сборы Терминатора 2 составили бы примерно 1.5 миллиарда.

Топ-20 самых кассовых фильмов в одной инфографике

Михаил Михаил
1 час назад
Михаил, что там за бредятина про вибратор? Купил себе игрушку?

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Антон Игнашев
1 час назад
Грустно сто самые кассовые фильмы - полное говно(автары, новые звёздные войны, Мстители). А шедевры не зарабатывают миллиардов(очень страшное кино,

Топ-20 самых кассовых фильмов в одной инфографике

Janat Turinbaeva
2 часа назад
Странно то что большинствих странах Африки дефицит воды меньше чем в других странах

Карта: страны с наибольшим дефицитом воды

Hassan Bukhari
2 часа назад
Updated Globe SIM registration steps for 2026 are explained in this easy guide. <a href="https://globesimsreg.com/"globesimsreg globesimsreg/a> [https://globesimsreg.com/](https://)

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Константин Йорш
2 часа назад
Святослав, дак по его тексту ясно что он сектант. Оставь в покое несчастного человека

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Ilyas Minkhairov
2 часа назад
Александр, вот мне интересно как вы представляете ядерную энергетическую установку на борту обычной легковушки? Оставьте ваши фантазии на тему

Китайские разработчики представили литиевый аккумулятор с высоким запасом хода и низкотемпературной стабильностью

Святослав Игоревич
2 часа назад
Михаил, да что ты чёрт побери такое несёшь?!

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Dmitry Shymanski
2 часа назад
Ученные пришли к выводу.....🤣🤣🤣

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Михаил Ефанов
3 часа назад
Не мудрите - всё определяется НЕ интеллектом, а УРОВНЕМ текущих энергетических вибраций человеческого СОЗНАНИЯ - подобное притягивается к

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Александр Владимирович...
3 часа назад
ТЕРМИНАТОР начало!!!

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

