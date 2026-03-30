Небо над Западной Австралией окрасилось в красный цвет
В части Австралии небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Как пояснили эксперты, мощный ветер поднял ржаво-красную пыль из почвы, богатой железом.
Тропический циклон «Нарелле» достиг 27 марта побережья Западной Австралии, примерно в 900 километрах к северу от города Перта. Пыльная буря окрасила небо в красный цвет.
Социальные сети заполнили многочисленные фотографии и видеозаписи необычного зрелища. Его наблюдали, в том числе, жители города Денем. Как пояснила Джессика Лингард из Бюро метеорологии, для этого региона характерны красноватые, богатые железом почвы. Центр австралийской железорудной промышленности — регион Пилбара — расположен менее чем в 400 километрах к северо-востоку от Денема. Еще до прихода циклона ветер поднял пыль и распространил ее в районе залива Шарк-Бей.
В некоторых регионах специалисты зафиксировали серьезные последствия стихии. В городе Экзмут циклон срывал крыши зданий, многие дома лишились окон. Кроме того, порывы ветра повредили системы электроснабжения и водоснабжения города.
Местному аэропорту нанесен сильный ущерб. Также ветер сильно повредил городскую пристань. Паводковые воды перекрыли единственную дорогу в город, что фактически изолировало его.
