Инфографика: сколько жизней унесли самые смертоносные военные конфликты
Человечество на протяжении своей истории ведет войны, уносящие жизни тысяч и миллионов людей. На инфографике показано, сколько человек погибло в результате самых смертоносных войн.
Жертвами военных конфликтов становятся как военнослужащие, так и гражданское население. Люди умирают не только на поле сражения или от атак. Спутниками войн часто становятся геноцид, голод и эпидемии.
Подсчет погибших во время военных конфликтов — сложная задача. Доказательства иногда скрываются или уничтожаются. Кроме того, правительства и исследователи часто используют разные методы подсчета, учитывают различные факторы. Из-за этого большинство цифр остаются приблизительными и оценочными.
Не каждое массовое убийство людей считается войной. Авторы этой инфографики использовали данные Википедии, не учитывающие, например, массовые убийства, геноциды или репрессии, проводимые в мирное время.
Вторая мировая война (1939-1945) считается самым смертоносным военным конфликтом за всю историю. По разным оценкам, она унесла от 70 до 85 миллионов человек. Для сравнения, в современной Великобритании в 2025 году проживали около 70 миллионов человек, в Германии — около 84 миллионов.
Второе место в печальном рейтинге заняло Восстание тайпинов. Крестьянская война в Китае против маньчжурской империи Цин и иностранных колонизаторов унесла от 20 до 70 миллионов жизней.
Монгольская империя — одна из крупнейших империй за всю историю. Ценой монгольского нашествия и завоеваний в период с 1206 по 1368 год стали жизни от 20 до 60 миллионов человек.
Эпоха Троецарствия в древнем Китае пришлась на 220-280 годы нашей эры. Предшествующие этому периоду конфликты, а также противостояние трех государств — Вэй, У и Шу — привели к гибели около 34 миллионов человек.
Маньчжурское завоевание Китая в общей сложности длилось с 1618 по 1683 год. В итоге маньчжурская династия Цин установила власть над империей Мин. Погибли из-за этой войны около 25 миллионов человек.
Первая мировая война оказалась в этом рейтинге на шестом месте. Она длилась с 1914 по 1918 год и унесла жизни от 15 до 22 миллионов человек.
История войн — это не только хроника сражений и завоеваний. Эти цифры позволяют приблизительно оценить масштаб человеческих потерь в крупнейших военных конфликтах.
