Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 марта, 20:45
Рейтинг: +163
Посты: 600

Инфографика: сколько жизней унесли самые смертоносные военные конфликты

Человечество на протяжении своей истории ведет войны, уносящие жизни тысяч и миллионов людей. На инфографике показано, сколько человек погибло в результате самых смертоносных войн.

Аэрофотоснимок Руджм-эль-Хири / © Y. Shmidov, A. Wiegmann / PLOS One / © Vizualytiks, Voronoi
Жертвами военных конфликтов становятся как военнослужащие, так и гражданское население. Люди умирают не только на поле сражения или от атак. Спутниками войн часто становятся геноцид, голод и эпидемии.

Подсчет погибших во время военных конфликтов — сложная задача. Доказательства иногда скрываются или уничтожаются. Кроме того, правительства и исследователи часто используют разные методы подсчета, учитывают различные факторы. Из-за этого большинство цифр остаются приблизительными и оценочными.

Не каждое массовое убийство людей считается войной. Авторы этой инфографики использовали данные Википедии, не учитывающие, например, массовые убийства, геноциды или репрессии, проводимые в мирное время. 

Вторая мировая война (1939-1945) считается самым смертоносным военным конфликтом за всю историю. По разным оценкам, она унесла от 70 до 85 миллионов человек. Для сравнения, в современной Великобритании в 2025 году проживали около 70 миллионов человек, в Германии — около 84 миллионов.

Второе место в печальном рейтинге заняло Восстание тайпинов. Крестьянская война в Китае против маньчжурской империи Цин и иностранных колонизаторов унесла от 20 до 70 миллионов жизней. 

Монгольская империя — одна из крупнейших империй за всю историю. Ценой монгольского нашествия и завоеваний в период с 1206 по 1368 год стали жизни от 20 до 60 миллионов человек.

Эпоха Троецарствия в древнем Китае пришлась на 220-280 годы нашей эры. Предшествующие этому периоду конфликты, а также противостояние трех государств — Вэй, У и Шу — привели к гибели около 34 миллионов человек.

Маньчжурское завоевание Китая в общей сложности длилось с 1618 по 1683 год. В итоге маньчжурская династия Цин установила власть над империей Мин. Погибли из-за этой войны около 25 миллионов человек.

Первая мировая война оказалась в этом рейтинге на шестом месте. Она длилась с 1914 по 1918 год и унесла жизни от 15 до 22 миллионов человек.

История войн — это не только хроника сражений и завоеваний. Эти цифры позволяют приблизительно оценить масштаб человеческих потерь в крупнейших военных конфликтах. 

28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
26 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.

НИУ ВШЭ
# аутизм
# РАС
# расстройства аутического спектра
# эмоции
27 марта, 10:48
Игорь Байдов

В Коста-Рике нашли звериный «общественный туалет», устроенный в кроне одного вида дерева 

В облачных лесах Коста-Рики маргаи, ленивцы, обезьяны и опоссумы используют крону одного вида дерева для своих естественных нужд. Это необычное поведение исследователи заметили случайно во время установки фотоловушки. Открытие может изменить прежние представления о поведении ленивцев и значительно расширит знания о коммуникации животных.

Биология
# деревья
# животные
# звери
# Коста-Рика
# леса
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
[miniorange_social_login]

