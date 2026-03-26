Спутник сделал впечатляющий снимок МКС во время выхода астронавтов в открытый космос
Спутник запечатлел Международную космическую станцию (МКС) в тот момент, когда два астронавта выполняли выход в открытый космос.
Впечатляющий снимок был получен компанией HEO Space 18 марта и показывает МКС над линией горизонта. В момент съемки два астронавта NASA — Джессика Меир и Крис Уильямс — находились вне станции, покинув шлюзовой модуль Quest, готовясь к установке новой солнечной батареи. Это был первый выход в открытый космос, проведенный американцами почти за год.
Фотография была опубликована HEO Space 24 марта, а на следующий день появилась на форуме r/spaceporn. Версия, размещенная в соцсети Reddit, представляет собой раскрашенное изображение, созданное астрономом-любителем. Оригинал же выполнен в черно-белом формате.
HEO Space не управляет собственными спутниками, а сотрудничает с такими компаниями, как BlackSky, используя их аппараты. Причина, по которой изображение состоит из трех панелей, заключается в узком поле зрения спутника: чтобы запечатлеть объект, расположенный ближе, чем поверхность Земли, он выполняет панорамирование — вращается во время съемки, осуществляя своего рода «сканирование». Полученные фрагменты затем сшиваются в единое изображение.
Технологии HEO Space применяются для инспекции других спутников — выявления возможных повреждений и оценки их состояния, а также для мониторинга космического мусора и других объектов, способных создать угрозу в условиях все более плотного движения на орбите Земли.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
