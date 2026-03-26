Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутник сделал впечатляющий снимок МКС во время выхода астронавтов в открытый космос

Спутник запечатлел Международную космическую станцию (МКС) в тот момент, когда два астронавта выполняли выход в открытый космос.

Спутник получил снимок МКС во время выхода астронавтов в открытый космос / © HEO Space / Reddit

Впечатляющий снимок был получен компанией HEO Space 18 марта и показывает МКС над линией горизонта. В момент съемки два астронавта NASA — Джессика Меир и Крис Уильямс — находились вне станции, покинув шлюзовой модуль Quest, готовясь к установке новой солнечной батареи. Это был первый выход в открытый космос, проведенный американцами почти за год.

Спутник получил снимок МКС во время выхода астронавтов в открытый космос / © HEO Space

Фотография была опубликована HEO Space 24 марта, а на следующий день появилась на форуме r/spaceporn. Версия, размещенная в соцсети Reddit, представляет собой раскрашенное изображение, созданное астрономом-любителем. Оригинал же выполнен в черно-белом формате.

HEO Space не управляет собственными спутниками, а сотрудничает с такими компаниями, как BlackSky, используя их аппараты. Причина, по которой изображение состоит из трех панелей, заключается в узком поле зрения спутника: чтобы запечатлеть объект, расположенный ближе, чем поверхность Земли, он выполняет панорамирование — вращается во время съемки, осуществляя своего рода «сканирование». Полученные фрагменты затем сшиваются в единое изображение.

Технологии HEO Space применяются для инспекции других спутников — выявления возможных повреждений и оценки их состояния, а также для мониторинга космического мусора и других объектов, способных создать угрозу в условиях все более плотного движения на орбите Земли.