Рой беспилотников под контролем одного оператора: Китай впервые продемонстрировал систему Atlas в действии
Китай впервые показал полную демонстрацию функционирования своей системы управления роем беспилотников Atlas.
Эксперты отметили, что система не только демонстрирует расширяющиеся возможности применения роев дронов на поле боя, но и отражает стремительное развитие алгоритмических технологий, которые трансформируют современную войну, обеспечивая автономную координацию, высокоточную атаку и системный уровень ведения боевых действий.
Разработанная в Китае система включает наземную боевую машину Swarm-2, командную машину и машину обеспечения. На опубликованных кадрах видно, что пусковая установка несет логотип корпорации China Electronics Technology Group.
Наземная боевая машина Swarm-2 впервые была представлена на авиасалоне Airshow China 2024, прошедшем в Чжухае (провинция Гуандун, Южный Китай). Одна такая машина способна нести и запускать до 48 беспилотников самолетного типа, в то время как одна командная машина может одновременно управлять роем из 96 дронов. Каждый беспилотник может оснащаться различными полезными нагрузками — от оптико-электронной разведки до ударных средств и ретрансляторов связи — и гибко объединяться в различные оперативные группы, формируя многофункциональные рои, способные выполнять сложные задачи.
Согласно последнему репортажу, на полигоне в зоне поражения были размещены три визуально схожие цели. Система Atlas оперативно провела согласованную разведку, автономно идентифицировала командную машину среди целей, открыла пусковую установку и осуществила запуск дронов. В воздухе беспилотники быстро захватили цель и нанесли по ней точный удар.
При этом машина Swarm-2 использует механизм с трехсекундным интервалом запуска, выпуская по одному дрону каждые три секунды, что обеспечивает безопасную дистанцию и траектории полета для каждой единицы, говорится в сообщении.
Кроме того, тип и последовательность запуска беспилотников могут гибко настраиваться в зависимости от задач операции. Разведывательные дроны могут запускаться первыми для сбора данных, за ними — аппараты радиоэлектронной борьбы для подавления противника, а затем ударные беспилотники, что позволяет адаптировать действия под различные боевые сценарии.
Благодаря технологиям «роевого интеллекта» почти сотня высокоскоростных дронов способна за короткое время формировать плотные и точные построения в ходе выполнения задач. Они также умеют самостоятельно учитывать влияние внешней среды, например турбулентность воздушных потоков, избегая столкновений в воздухе.
Алгоритмы управления роем фактически наделяют каждый беспилотник «интеллектуальным мозгом», позволяя им обмениваться информацией, поддерживать связь и в реальном времени корректировать свое положение для сохранения согласованного строя.
Отмечается, что столь масштабная воздушная операция может управляться одним оператором, контролирующим до 96 дронов — подобно тому, как один человек управляет почти сотней воздушных змеев с помощью одной нити. Система также предусматривает использование беспилотников различных размеров, что обеспечивает многоуровневые и взаимодополняющие возможности внутри роя.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
