Не просто стекло: семь зданий, чьи фасады напоминают парящую ткань
От «пульсирующего» театра в Брисбене до перламутрового флагманского бутика в Токио — эти здания демонстрируют, как архитекторы отходят от повсеместной прямолинейности стеклянных объемов, доказывая: полностью остекленные фасады вовсе не обязаны выглядеть однообразно. Ниже — семь примеров зданий, будто задрапированных стеклом.
Волнистый стеклянный фасад театра в Брисбене охватывает консольный первый этаж, протягиваясь вдоль двух уличных фасадов. Его дизайн задуман так, чтобы визуально облегчить объем здания и превратить фойе на первом уровне в своего рода «открытый театр», доступный взглядам прохожих.
Японская студия SANAA обновила универмаг La Samaritaine в Париже, создав волнообразный стеклянный фасад, обозначающий вход со стороны улицы Риволи. По словам архитекторов, фасад отсылает к ритму окон соседних зданий в стиле Османа и одновременно смягчает визуальный облик универмага.
Архитекторы стремились придать фасаду легкость, сравнимую с «перголой из глицинии, колышущейся на ветру». Изогнутые стеклянные панели фирменного голубого цвета Tiffany & Co. словно выпукло выступают по углам и мягко огибают вход на уровне первого этажа, создавая эффект драпировки.
Три стеклянные оранжереи образуют часть культурного парка в Шанхае, расположенного на месте бывшего металлургического завода. Изогнутые формы намеренно контрастируют с индустриальной геометрией старых построек, словно «органически прорастая» сквозь строгую сетку существующей застройки.
Этот стеклянный павильон был задуман как контрапункт бруталистской и готической архитектуре кампуса Йельского университета. Его мягкая волнистая форма создается стеклянными панелями высотой 6,7 метра, а внутри расположена автоматическая складчатая штора, усиливающая эффект ряби при взгляде снаружи.
Отражающие и прозрачные свойства стеклянной оболочки позволяют павильону меняться, словно хамелеону: днем он отражает окружающую среду и жизнь кампуса, а ночью превращается в светящийся ориентир.
Во флагманском магазине Louis Vuitton в Токио архитекторы также использовали волнообразные стеклянные панели. Фасад обладает характерным перламутровым блеском благодаря специальной пленке, меняющей цвет, и напоминает водную поверхность — отсылка к близости Токийский залив.
Изогнутый фасад универмага Nordstrom расположен у основания небоскреба Central Park Tower в Нью-Йорк. Пятиэтажная стеклянная оболочка подсвечивается светодиодами, а изнутри дополнена металлической сеткой, что помогает снизить нагрев от солнечного света.
Эти проекты наглядно показывают, что стекло может вести себя не как жесткий материал, а как гибкая ткань — создавая архитектуру, в которой легкость и пластичность становятся главными выразительными средствами.
Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.
В облачных лесах Коста-Рики маргаи, ленивцы, обезьяны и опоссумы используют крону одного вида дерева для своих естественных нужд. Это необычное поведение исследователи заметили случайно во время установки фотоловушки. Открытие может изменить прежние представления о поведении ленивцев и значительно расширит знания о коммуникации животных.
Вопрос о том, как зародилась и развивалась французская культура производства вина, до сих пор остается не до конца изученным. Новое исследование показало, что некоторые сорта винограда сохранились более чем на 600 лет.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
5 Марта, 2015
10 самых маленьких стран в мире
15 Ноября, 2020
Домой не прилетим: самолеты конца света США и России
17 Августа, 2015
Шедевры наскальной живописи
23 Июня, 2022
Пластик, освободитель наш и могильщик
19 Ноября, 2025
Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!
3 Февраля, 2019
Что такое Больцмановский мозг
