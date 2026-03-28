  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Вячеслав Говорун
28 марта, 08:48

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
28 марта, 08:48
Рейтинг: +831
Посты: 1916

Не просто стекло: семь зданий, чьи фасады напоминают парящую ткань

От «пульсирующего» театра в Брисбене до перламутрового флагманского бутика в Токио — эти здания демонстрируют, как архитекторы отходят от повсеместной прямолинейности стеклянных объемов, доказывая: полностью остекленные фасады вовсе не обязаны выглядеть однообразно. Ниже — семь примеров зданий, будто задрапированных стеклом.

Сообщество
# архитектура
# мир
# стекло
# строительство
# технологии
Театр «Глассхаус», Австралия (архитекторы: Blight Rayner Architecture и Snøhetta) / © Christopher Frederick Jones
Волнистый стеклянный фасад театра в Брисбене охватывает консольный первый этаж, протягиваясь вдоль двух уличных фасадов. Его дизайн задуман так, чтобы визуально облегчить объем здания и превратить фойе на первом уровне в своего рода «открытый театр», доступный взглядам прохожих.

La Samaritaine, Франция (архитекторы: SANAA) / © La Samaritaine
Японская студия SANAA обновила универмаг La Samaritaine в Париже, создав волнообразный стеклянный фасад, обозначающий вход со стороны улицы Риволи. По словам архитекторов, фасад отсылает к ритму окон соседних зданий в стиле Османа и одновременно смягчает визуальный облик универмага.

Tiffany & Co, Япония (архитекторы: Jun Aoki & Associates) / © Taisei Corporation.
Архитекторы стремились придать фасаду легкость, сравнимую с «перголой из глицинии, колышущейся на ветру». Изогнутые стеклянные панели фирменного голубого цвета Tiffany & Co. словно выпукло выступают по углам и мягко огибают вход на уровне первого этажа, создавая эффект драпировки.

Expo Cultural Park Greenhouse, Китай (архитекторы: Delugan Meissl Associated Architects) / © CreatAR
Три стеклянные оранжереи образуют часть культурного парка в Шанхае, расположенного на месте бывшего металлургического завода. Изогнутые формы намеренно контрастируют с индустриальной геометрией старых построек, словно «органически прорастая» сквозь строгую сетку существующей застройки.

Центр инновационного мышления Йельского университета, США (архитекторы: Weiss / Manfredi) / © Albert Vecerka
Этот стеклянный павильон был задуман как контрапункт бруталистской и готической архитектуре кампуса Йельского университета. Его мягкая волнистая форма создается стеклянными панелями высотой 6,7 метра, а внутри расположена автоматическая складчатая штора, усиливающая эффект ряби при взгляде снаружи.

Отражающие и прозрачные свойства стеклянной оболочки позволяют павильону меняться, словно хамелеону: днем он отражает окружающую среду и жизнь кампуса, а ночью превращается в светящийся ориентир.

Louis Vuitton, Япония (архитекторы: Jun Aoki & Associates) / © Daici Ano
Во флагманском магазине Louis Vuitton в Токио архитекторы также использовали волнообразные стеклянные панели. Фасад обладает характерным перламутровым блеском благодаря специальной пленке, меняющей цвет, и напоминает водную поверхность — отсылка к близости Токийский залив.

Nordstrom, США (архитекторы: Adrian Smith + Gordon Gill) / © Connie Zhou
Изогнутый фасад универмага Nordstrom расположен у основания небоскреба Central Park Tower в Нью-Йорк. Пятиэтажная стеклянная оболочка подсвечивается светодиодами, а изнутри дополнена металлической сеткой, что помогает снизить нагрев от солнечного света.

Эти проекты наглядно показывают, что стекло может вести себя не как жесткий материал, а как гибкая ткань — создавая архитектуру, в которой легкость и пластичность становятся главными выразительными средствами.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Химия цвета. Спектральные тайны
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Профессия — инженер по телекоммуникациям
Музей криптографии
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Расстройства работы мозга: нейробиология нарушений
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Мар
500
Поиск внеземной жизни: от микробов к внеземным цивилизациям
ФизТех
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Растворенный кислород: как дышат реки, озера и моря
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
29 Мар
Бесплатно
Реальность на кону: как игры объясняют человеческую природу
Музей криптографии
Москва
Лекция
29 Мар
Бесплатно
Разговор о языке: выбор слов
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Мар
Бесплатно
Что такое черная дыра на самом деле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Полярные станции: географические истории
Русское географическое общество
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Максим
14 минут назад
Пишите и отправляйте к нам. Благотворительный фонд ,, Надежда,, . Мы помогаем нуждающимся,попавшим в трудную ситуацию людям.Помогаем найти работу и

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Александр Кузьмин
25 минут назад
Vadim, лучше вспомните за сколько дней Гитлер прошёл от Бреста до Москвы, захватив территорию в 2,5 раза больше Франции, и 40% населения СССР

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Дмитрий Федин
25 минут назад
Интересно, а почему вы название "Суперзеркальный сверхдлинный элитный уникальный роскошный тысячи зеркал и садов горизонтальный восхитительный

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Igor K
31 минута назад
Это не объективный рейтинг. Т.к. 100 долл в США и 100 долл в России, это разные деньги! Ты за них получишь разное количество товаров и услуг. Поэтому

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Жанат Исатаев
2 часа назад
Ulla, невежда скорее всего ты ! Как могли евреи родить бога !? Бог он един ! Он просто есть ! Он создатель всего что существует! Если вы об Иисусе, то он

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Александр Максимов
2 часа назад
Konstantin, а колеса на Озоне заказать от садовой тележки, с доставкой на Марс?

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Sam Dowson
2 часа назад
Alex, Тула (Толлан) тольтекские означают тростник, камыш, "место тростника". Тула Тулун в РФ финно-угорский, тюркский - болото, кочка, запруда.

В Мексике нашли алтарь тольтеков с останками людей, принесенных в жертву

Alex Johnson
2 часа назад
Ледоколы, субмарины, корабли военные и т.д. Вопрос безопасности важен

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Alex Johnson
2 часа назад
KLM, кондишку включат от реактора

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Sulgun
2 часа назад
Ulla, Что значит евреи бога родили и религию придумали, а евреи откуда, сами по себе образовались что-ли? Человечество и все что на земле создал Бог, и

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

AndrevObkru
2 часа назад
Александр, какой травы?! Окститесь, батенька) А зелёных человечков лучше вокруг себя поищите, уверен, вы найдёте. На Марсе нечего такого цвета,

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

David Davidoff
2 часа назад
Ты цыган?

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7

Alex Johnson
2 часа назад
Alexander, как там РФ поживает в тени Китая

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Hoor Rao
2 часа назад
BanglarBhumi BanglarBhumi is West Bengal’s official digital portal for accessing land records. Managed by the state’s Land & Land Reforms Department, it provides quick online access to key details

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Hoor Rao
2 часа назад
BanglarBhumi BanglarBhumi is West Bengal’s official digital portal for accessing land records. Managed by the state’s Land & Land Reforms Department, it provides quick online access to key details

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Alex Johnson
2 часа назад
Тула, Тулум, Туле эскимосы, Тулун РФ, Тула РФ все это родственные азиатские названия

В Мексике нашли алтарь тольтеков с останками людей, принесенных в жертву

Джек Воробей
3 часа назад
Ulla, ты че пургу несёшь, евреи (кроме уверовавший единому богу) проклятые потомки обезьян и свиней. Кто поддерживает этих тварей тоже евляется их

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

eagle sky
3 часа назад
Useful content, offering a clearer scientific perspective on the topic. Engaging and easy to understand, you can try https://block-blastonline.com if you have time.

Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

Джек Воробей
3 часа назад
renault, нам это сколько у вас там таких как ты? Черти вы

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Julia Alexeeva
3 часа назад
Ulla, а как евреи всем своим табуном бога рожали? Расскажите нам атеистам.

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно