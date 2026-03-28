Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Не просто стекло: семь зданий, чьи фасады напоминают парящую ткань

От «пульсирующего» театра в Брисбене до перламутрового флагманского бутика в Токио — эти здания демонстрируют, как архитекторы отходят от повсеместной прямолинейности стеклянных объемов, доказывая: полностью остекленные фасады вовсе не обязаны выглядеть однообразно. Ниже — семь примеров зданий, будто задрапированных стеклом.

Театр «Глассхаус», Австралия (архитекторы: Blight Rayner Architecture и Snøhetta) / © Christopher Frederick Jones

Волнистый стеклянный фасад театра в Брисбене охватывает консольный первый этаж, протягиваясь вдоль двух уличных фасадов. Его дизайн задуман так, чтобы визуально облегчить объем здания и превратить фойе на первом уровне в своего рода «открытый театр», доступный взглядам прохожих.

La Samaritaine, Франция (архитекторы: SANAA) / © La Samaritaine

Японская студия SANAA обновила универмаг La Samaritaine в Париже, создав волнообразный стеклянный фасад, обозначающий вход со стороны улицы Риволи. По словам архитекторов, фасад отсылает к ритму окон соседних зданий в стиле Османа и одновременно смягчает визуальный облик универмага.

Tiffany & Co, Япония (архитекторы: Jun Aoki & Associates) / © Taisei Corporation.

Архитекторы стремились придать фасаду легкость, сравнимую с «перголой из глицинии, колышущейся на ветру». Изогнутые стеклянные панели фирменного голубого цвета Tiffany & Co. словно выпукло выступают по углам и мягко огибают вход на уровне первого этажа, создавая эффект драпировки.

Expo Cultural Park Greenhouse, Китай (архитекторы: Delugan Meissl Associated Architects) / © CreatAR

Три стеклянные оранжереи образуют часть культурного парка в Шанхае, расположенного на месте бывшего металлургического завода. Изогнутые формы намеренно контрастируют с индустриальной геометрией старых построек, словно «органически прорастая» сквозь строгую сетку существующей застройки.

Центр инновационного мышления Йельского университета, США (архитекторы: Weiss / Manfredi) / © Albert Vecerka

Этот стеклянный павильон был задуман как контрапункт бруталистской и готической архитектуре кампуса Йельского университета. Его мягкая волнистая форма создается стеклянными панелями высотой 6,7 метра, а внутри расположена автоматическая складчатая штора, усиливающая эффект ряби при взгляде снаружи.

Отражающие и прозрачные свойства стеклянной оболочки позволяют павильону меняться, словно хамелеону: днем он отражает окружающую среду и жизнь кампуса, а ночью превращается в светящийся ориентир.

Louis Vuitton, Япония (архитекторы: Jun Aoki & Associates) / © Daici Ano

Во флагманском магазине Louis Vuitton в Токио архитекторы также использовали волнообразные стеклянные панели. Фасад обладает характерным перламутровым блеском благодаря специальной пленке, меняющей цвет, и напоминает водную поверхность — отсылка к близости Токийский залив.

Nordstrom, США (архитекторы: Adrian Smith + Gordon Gill) / © Connie Zhou

Изогнутый фасад универмага Nordstrom расположен у основания небоскреба Central Park Tower в Нью-Йорк. Пятиэтажная стеклянная оболочка подсвечивается светодиодами, а изнутри дополнена металлической сеткой, что помогает снизить нагрев от солнечного света.

Эти проекты наглядно показывают, что стекло может вести себя не как жесткий материал, а как гибкая ткань — создавая архитектуру, в которой легкость и пластичность становятся главными выразительными средствами.