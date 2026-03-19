Объявлены национальные победители Sony World Photography Awards 2026

Премия Sony World Photography Awards объявила победителей и финалистов национальных и региональных категорий 2026 года, представив миру выдающиеся работы фотографов со всего света и отдав должное их мастерству.

Победитель из Южной Африки / © Greg du Toit

До торжественной церемонии 2026 года остается менее месяца, и организаторы конкурса постепенно раскрывают имена финалистов и победителей. Месяц назад были объявлены лауреаты открытой категории (Open Competition), а всего пару недель назад — финалисты профессионального конкурса. Обладатель главной награды, титула «Фотограф года», будет назван 16 апреля 2026 года на церемонии в Лондоне.

Победитель региональной премии в Латинской Америке / © Juan Jacobo Castillo Barrera

В этом году в конкурсе приняли участие фотографы более чем из 200 стран и территорий, представив свыше 430 000 снимков. Победители национальных и региональных премий были выбраны среди участников открытого, профессионального и студенческого конкурсов. Все лауреаты национальных наград, а также обладатели первых мест в региональных категориях будут представлены на выставке Sony World Photography Awards 2026 и получат призовые комплекты цифровой фототехники Sony.

Победитель из Саудовской Аравии / © Khalid Alsabt

Профессиональная категория включает несколько национальных и региональных наград, среди которых — премия для Латинской Америки, национальная премия Японии и новая для 2026 года национальная премия Индии.

Победитель из Пакистана / © Muhammad Asmar Hussain

В открытом конкурсе были отмечены фотографы из 25 стран и регионов. Полную галерею можно найти на официальном сайте Sony World Photography Awards.

Победитель из Казахстана / © Nelya Rachkova

Победитель из Таиланда / © Pattarin Tridboongkrong

Победитель из Исландии / © Marie-Line Dentler

Победитель из Чили / © Andreea Selagea

Финалист из Швеции / © Simone Steuxner