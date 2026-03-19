Объявлены национальные победители Sony World Photography Awards 2026
Премия Sony World Photography Awards объявила победителей и финалистов национальных и региональных категорий 2026 года, представив миру выдающиеся работы фотографов со всего света и отдав должное их мастерству.
До торжественной церемонии 2026 года остается менее месяца, и организаторы конкурса постепенно раскрывают имена финалистов и победителей. Месяц назад были объявлены лауреаты открытой категории (Open Competition), а всего пару недель назад — финалисты профессионального конкурса. Обладатель главной награды, титула «Фотограф года», будет назван 16 апреля 2026 года на церемонии в Лондоне.
В этом году в конкурсе приняли участие фотографы более чем из 200 стран и территорий, представив свыше 430 000 снимков. Победители национальных и региональных премий были выбраны среди участников открытого, профессионального и студенческого конкурсов. Все лауреаты национальных наград, а также обладатели первых мест в региональных категориях будут представлены на выставке Sony World Photography Awards 2026 и получат призовые комплекты цифровой фототехники Sony.
Профессиональная категория включает несколько национальных и региональных наград, среди которых — премия для Латинской Америки, национальная премия Японии и новая для 2026 года национальная премия Индии.
В открытом конкурсе были отмечены фотографы из 25 стран и регионов. Полную галерею можно найти на официальном сайте Sony World Photography Awards.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.
Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.
Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
