Рейтинг: компании, поставившие наибольшее количество человекоподобных роботов в 2025 году
Мировые поставки человекоподобных роботов в 2025 году превысили отметку в 14 500 единиц. По прогнозам, уже к 2030 году эта технология может перейти к массовому распространению.
Безусловным лидером на глобальном рынке стал Китай, на долю которого пришлось около 90% всех продаж. Пока основные поставки ориентированы на научные исследования и промышленное применение, однако в ближайшем будущем такие роботы могут выйти на более широкий рынок — от розничной торговли до бытовых задач.
Согласно данным, собранным различными источниками и опубликованным изданием Rest of World, рейтинг демонстрирует компании, лидирующие по объемам поставок человекоподобных роботов на фоне стремительного развития отрасли.
В 2025 году первое место заняла китайская компания Unitree, поставившая 5 500 роботов — против примерно 1 500 годом ранее. Ее модели считаются одними из самых передовых и при этом доступных на рынке. Например, базовая модель R1 стоит всего около 5 900 долларов (486 тысяч рублей), а роботизированные собаки компании продаются примерно за 1 600 долларов (130 тысяч рублей).
На втором месте — компания AgiBot, реализовавшая 5 168 устройств, при этом минимальная стоимость ее моделей начинается примерно с 14 500 долларов (более одного миллиона рублей). В целом в Китае в 2025 году было представлено 21 новая модель человекоподобных роботов, тогда как в 2022 году их было всего три.
По словам предпринимателя Илона Маска, к 2040 году число человекоподобных роботов может превысить численность людей. Однако компания Tesla продвигается в этом направлении заметно медленнее: в 2025 году она поставила лишь 150 экземпляров модели Optimus, а начало массовых продаж ожидается только в 2027 году.
Схожие объемы продемонстрировали и другие американские разработчики — Figure AI и Agility Robotics.
