Рейтинг: крупнейшие экспортеры вооружений в мире
Мировая торговля оружием сосредоточена в руках сравнительно небольшого числа государств, и Соединенные Штаты Америки значительно опережают всех остальных поставщиков.
В период с 2021 по 2025 год на США пришлось около 42% мирового экспорта вооружений — более чем в четыре раза больше, чем у следующего по объему экспортера.
Новая инфографика, созданная на основе данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), показывает долю мирового экспорта вооружений по странам за 2021–2025 годы.
Согласно данным SIPRI, США уверенно занимают первое место, обеспечивая около 42% мировых поставок оружия. За ними следует значительно более удаленная группа стран — Франция, Россия, Китай и Германия. В то же время новые поставщики, такие как Южная Корея, быстро расширяют свое присутствие на мировом рынке.
Соединенные Штаты уже давно являются крупнейшим экспортером вооружений, однако в последние годы их превосходство стало еще заметнее.
Этому способствуют несколько факторов:
- технологическое превосходство в сложных системах вооружений — истребителях, системах противоракетной обороны и разведывательных технологиях;
- значительные производственные мощности оборонной промышленности, поддерживаемые масштабными внутренними военными расходами;
- широкая сеть союзов и партнерств в сфере безопасности, включая страны НАТО, а также соглашения о безопасности в Азии и на Ближнем Востоке.
По мере роста геополитической напряженности многие государства все чаще обращаются к США за современными системами вооружения. Особенно заметно вырос спрос со стороны европейских стран после начала Специальной военной операции России на Украине. Это способствовало почти 10-процентному увеличению мировых поставок оружия.
Экспорт вооружений также тесно связан с политическим влиянием: поставки укрепляют позиции США как ключевого военного партнера для союзных государств.
Одним из заметных изменений в рейтинге стало то, что Германия обогнала Китай и стала четвертым крупнейшим экспортером оружия в мире.
На Германию теперь приходится около 6% мировых поставок вооружений — немного больше, чем у Китая. Этот сдвиг отражает рост оборонного производства в Германии и усиливающийся спрос на военную технику европейского производства.
Европейские поставщики вооружений в целом выиграли от усиления обеспокоенности безопасностью на континенте, что ускорило закупки вооружений странами НАТО и соседними государствами.
Китай, в свою очередь, остается важным экспортером, однако чаще продает оружие на региональных рынках — прежде всего странам Азии, Африки и Ближнего Востока.
Одним из самых быстро растущих игроков на мировом рынке вооружений стала Южная Корея.
На ее долю приходится около 3% мирового экспорта оружия. Страна быстро расширяет свое присутствие благодаря конкурентным ценам, коротким срокам производства и современным системам вооружений.
Южнокорейские компании заключили крупные контракты на поставку танков, артиллерийских систем и истребителей, особенно в странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.
Правительство страны сделало экспорт оборонной продукции стратегическим национальным приоритетом, рассчитывая в ближайшие десятилетия войти в число крупнейших мировых поставщиков вооружений.
