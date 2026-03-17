Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
17 марта, 08:02
Рейтинг: +328
Посты: 952

Рейтинг: крупнейшие экспортеры вооружений в мире

Мировая торговля оружием сосредоточена в руках сравнительно небольшого числа государств, и Соединенные Штаты Америки значительно опережают всех остальных поставщиков. 

Рейтинг: крупнейшие экспортеры вооружений в мире / © Visual Capitalist
Рейтинг: крупнейшие экспортеры вооружений в мире / © Visual Capitalist

В период с 2021 по 2025 год на США пришлось около 42% мирового экспорта вооружений — более чем в четыре раза больше, чем у следующего по объему экспортера.

Новая инфографика, созданная на основе данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), показывает долю мирового экспорта вооружений по странам за 2021–2025 годы.

Согласно данным SIPRI, США уверенно занимают первое место, обеспечивая около 42% мировых поставок оружия. За ними следует значительно более удаленная группа стран — Франция, Россия, Китай и Германия. В то же время новые поставщики, такие как Южная Корея, быстро расширяют свое присутствие на мировом рынке.

Соединенные Штаты уже давно являются крупнейшим экспортером вооружений, однако в последние годы их превосходство стало еще заметнее.

Этому способствуют несколько факторов:

  • технологическое превосходство в сложных системах вооружений — истребителях, системах противоракетной обороны и разведывательных технологиях;
  • значительные производственные мощности оборонной промышленности, поддерживаемые масштабными внутренними военными расходами;
  • широкая сеть союзов и партнерств в сфере безопасности, включая страны НАТО, а также соглашения о безопасности в Азии и на Ближнем Востоке.

По мере роста геополитической напряженности многие государства все чаще обращаются к США за современными системами вооружения. Особенно заметно вырос спрос со стороны европейских стран после начала Специальной военной операции России на Украине. Это способствовало почти 10-процентному увеличению мировых поставок оружия.

Экспорт вооружений также тесно связан с политическим влиянием: поставки укрепляют позиции США как ключевого военного партнера для союзных государств.

Одним из заметных изменений в рейтинге стало то, что Германия обогнала Китай и стала четвертым крупнейшим экспортером оружия в мире.

На Германию теперь приходится около 6% мировых поставок вооружений — немного больше, чем у Китая. Этот сдвиг отражает рост оборонного производства в Германии и усиливающийся спрос на военную технику европейского производства.

Европейские поставщики вооружений в целом выиграли от усиления обеспокоенности безопасностью на континенте, что ускорило закупки вооружений странами НАТО и соседними государствами.

Китай, в свою очередь, остается важным экспортером, однако чаще продает оружие на региональных рынках — прежде всего странам Азии, Африки и Ближнего Востока.

Одним из самых быстро растущих игроков на мировом рынке вооружений стала Южная Корея.

На ее долю приходится около 3% мирового экспорта оружия. Страна быстро расширяет свое присутствие благодаря конкурентным ценам, коротким срокам производства и современным системам вооружений.

Южнокорейские компании заключили крупные контракты на поставку танков, артиллерийских систем и истребителей, особенно в странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.

Правительство страны сделало экспорт оборонной продукции стратегическим национальным приоритетом, рассчитывая в ближайшие десятилетия войти в число крупнейших мировых поставщиков вооружений.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Мар
1000
Коллегия понтификов: организация и полномочия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Мар
Бесплатно
Нейроинтерфейсы
Московский институт психоанализа
Онлайн
Лекция
18 Мар
850
Антоцеротовые (Anthocerotophyta): загадочный отдел высших растений
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Современные системы жизнеобеспечения
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Советская школа ракетостроения
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Мар
800
Война за независимость: 1760-1770-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Происхождение и терапия депрессий: взгляд из будущего
Нейрокампус
Москва
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Роботы летят на Марс
ФизТех
Москва
Лекция
19 Мар
800
Как ломается древо жизни: молекулярная революция в биологии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

Биология
# агрессия
# бонобо
# животные
# обезьяны
# шимпанзе
16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

Медицина
# железо
# компьютерная томография
# контраст
# МРТ
# наночастицы
# сканер
16 марта, 14:19
Андрей Серегин

Птичий помет защитил песчаные пляжи от разрушения

В условиях повышения уровня Мирового океана под угрозой находятся прибрежные экосистемы и их обитатели. Ученые из Нидерландов выявили необычный механизм, позволяющий защищать песчаные берега от разрушения.

Биология
# глобальное изменение климата
# пляж
# помет
# птицы
# экология
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

Физика
# компьютерное моделирование
# лед
# плавление
# скольжение
# таяние льда
# трение
12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

Биология
# выживание
# планктон
# размножение
# рыбы
13 марта, 13:57
Татьяна Зайцева

В Долине царей нашли автографы индийских туристов, оставленные две тысячи лет назад

Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.

Археология
# гробницы
# древние языки
# египет
# Индия
# история
# Нил
# фараон
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Последние новости:

  1. Роды у австралопитеков могли быть столь же сложными, как у современных женщин

    17 марта, 08:05

  2. Слияние черных дыр в диске активной галактики запустило гамма-всплеск

    16 марта, 15:50

  3. Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

    16 марта, 15:45

  4. Джозефсоновская микросхема научила квантовую память предсказывать будущее

    16 марта, 15:06
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Larisa
1 минута назад
Игорь, я понимаю здесь не территориальная Европа, а именно ЕС, куда и входит Турция.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Vyacheslav Пермяк
13 минут назад
Aleksandr, ну зачем уж сразу так грубить? По сути и правда статистика площадей у Украины меняется.....

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Pavel
21 минута назад
Никита, — Злые языки говорят, что дракон потерял голову. — А вы что говорите? — Мы говорим, что господин дракон освободил от военной службы одну

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

wook ji
25 минут назад
Nonstop goals and quick action keep the intensity going strong throughout the game. Play now at A Small World Cup Unblocked and challenge yourself. https://asmallworldcupunblocked.com/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

wook ji
53 минуты назад
The quick action makes every moment exciting and engaging. Jump into the experience at Space Waves Unblocked and see how well you can play. https://spacewavesunblocked.com/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

wook ji
53 минуты назад
The quick action makes every moment exciting and engaging. Jump into the experience at Space Waves Unblocked and see how well you can play.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Сергей Дусаков
1 час назад
Территория ничто, если под ней нет нефти. Может быть Бразилия тоже большая страна, но войска США не установили там демократию. Преступность в

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Sam Dowson
1 час назад
В последние дни как-то многое что предполагается впервые для гамма-всплесков вкупе с черными дырами. Например тут:

Слияние черных дыр в диске активной галактики запустило гамма-всплеск

Никита Минин
1 час назад
Александр, Как офицер инженерных войск, рекомендую Вам продолжать работу в архивах и не учить сапёров их профессии. Ещё раз рекомендую почитать

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Инир Каб
2 часа назад
С высоты лучше

Пейзажи, свет и растения: представлены лучшие снимки конкурса International Garden Photographer of the Year

Никита Минин
2 часа назад
Иван, да, тут автор явно вспылил, он вероятно плохо представляет себе, что такое тонна ВВ. Читаем Садовского: летальный радиус равен кубическому

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Aleksandr
3 часа назад
Денис, думаешь, что ты остроумный? Нет , ты просто ватный, зомбоголовый клоун.

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Bjorn Friden
3 часа назад
Роман, возможно, но в этой статье ГЭС считается отдельно

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Юрий Кузнецов
7 часов назад
Игорь, а ты видимо прогулял географию....

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Иван Колупаев
8 часов назад
Alexsey, мелковато как-то пару букв поменяли. Вон Трамп Мексиканский залив переименовал в Американский. Впрочем по картохе и шапка.

Карта: где сегодня по Европе снова бродят зубры в дикой природе

Иван Колупаев
8 часов назад
Евгений, не сцы, нефть опять дорожает и у саудовских принцев снова есть лишние деньги.

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Alexsey Kartoshkin
8 часов назад
Ruslan, Страна называется Республика Беларусь Белоруссии как таковой БССР не существует после 91 года

Карта: где сегодня по Европе снова бродят зубры в дикой природе

Роман Вопичка
8 часов назад
Bjorn, а разве ГЭС не является возобновляемым источником энергии?

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

1 1
8 часов назад
Не знаю кому верить, но есть такие данные. По состоянию на 2024–2025 годы доля солнечной и ветровой энергии (ВИЭ) в установленной мощности Китая

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Евгений Анисимов
9 часов назад
Ребята, где вы?! Где все те апологеты чудо инновации волшебного чудо юдо города зеркала?? Ваш волшебный чудо юдо город сдулся, чего и следовало

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

