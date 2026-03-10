Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Проект экспериментального аппарата X-76 прошел критическую проверку конструкции и отправился в производство
Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США объявило, что проект X-76 успешно прошел критическую проверку конструкции и перешел на стадию производства.
Экспериментальный аппарат, который разрабатывается в рамках программы SPRINT, получил обозначение Bell X-76. Номер «76» выбран не случайно: он отсылает к 1776 году, символизируя 250-летие основания Соединенных Штатов.
Главная цель SPRINT — продемонстрировать концепт аппарата вертикального взлета и посадки (VTOL), способного развивать крейсерскую скорость от 740 до 830 километров в час. По словам представителей DARPA, задача программы — «устранить одну из самых сложных дилемм на поле боя: выбор между высокой скоростью самолета, которому нужна взлетная полоса, и гибкостью медленного вертолета, способного взлетать практически где угодно».
Основой конструкции X-76 является оригинальная схема с винтами на законцовках крыла, которые складываются после перехода из режима висения в горизонтальный полет.
В упрощенном виде концепт работает так: аппарат взлетает и зависает как вертолет, затем винтовые пропеллеры наклоняются и обеспечивают переход к горизонтальному полету. После разгона лопасти складываются, уменьшая сопротивление воздух, дальнейшую тягу обеспечивает реактивный двигатель, позволяющий достичь высокой скорости. Такая схема сочетает вертикальный взлет с скоростью самолета.
После выбора Bell в мае 2025 года программа SPRINT вступила во вторую фазу, в рамках которой и создается экспериментальный демонстратор.
Аппарат должен продемонстрировать следующие возможности:
- крейсерская скорость более 740 километров в час,
- зависание и работа в сложных условиях,
- взлет и посадка на неподготовленных площадках.
Компания утверждает, что технология масштабируема: ее можно применять к летательным аппаратам массой от 1,8 до 45 тонн. Для сравнения, конвертоплан CV-22B Osprey имеет максимальную взлетную массу 28 тонн и максимальную скорость около 520 километров в час.
После завершения второй фазы разработки программа перейдет к третьему этапу — летным испытаниям, которые планируется начать в начале 2028 года. Если проект окажется успешным, он может открыть путь к созданию нового поколения быстрых летательных аппаратов вертикального взлета, способных сочетать мобильность вертолета с скоростью реактивного самолета.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Треть века назад Штаты и Мексика подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле. Авторы новой научной работы показали, что это спровоцировало рост войн между бандами и подъем смертности среди молодых мужчин на десятки процентов — но только в тех зонах, которые были интересны картелям. Всего после подписания соглашения в Мексике было убито (оценка с учетом исчезнувших трупов) более 0,85 миллиона человек.
Новые данные показали, что удар зонда DART не только изменил орбитальный период небольшого спутника Диморфа вокруг его «родителя» Дидима, но и вызвал небольшое изменение движения всей бинарной системы вокруг Солнца. Эти результаты укрепляют уверенность ученых в том, что технология кинетического удара, при заблаговременном обнаружении опасного объекта, может помочь отклонить потенциально опасный астероид от столкновения с Землей.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Темная сторона иммунитета
