Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Проект экспериментального аппарата X-76 прошел критическую проверку конструкции и отправился в производство

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США объявило, что проект X-76 успешно прошел критическую проверку конструкции и перешел на стадию производства.

Рендер X-76 / © DARPA

Экспериментальный аппарат, который разрабатывается в рамках программы SPRINT, получил обозначение Bell X-76. Номер «76» выбран не случайно: он отсылает к 1776 году, символизируя 250-летие основания Соединенных Штатов.

Главная цель SPRINT — продемонстрировать концепт аппарата вертикального взлета и посадки (VTOL), способного развивать крейсерскую скорость от 740 до 830 километров в час. По словам представителей DARPA, задача программы — «устранить одну из самых сложных дилемм на поле боя: выбор между высокой скоростью самолета, которому нужна взлетная полоса, и гибкостью медленного вертолета, способного взлетать практически где угодно».

Рендер экспериментального аппарата X-76 / © Bell Textron

Основой конструкции X-76 является оригинальная схема с винтами на законцовках крыла, которые складываются после перехода из режима висения в горизонтальный полет.

В упрощенном виде концепт работает так: аппарат взлетает и зависает как вертолет, затем винтовые пропеллеры наклоняются и обеспечивают переход к горизонтальному полету. После разгона лопасти складываются, уменьшая сопротивление воздух, дальнейшую тягу обеспечивает реактивный двигатель, позволяющий достичь высокой скорости. Такая схема сочетает вертикальный взлет с скоростью самолета.

После выбора Bell в мае 2025 года программа SPRINT вступила во вторую фазу, в рамках которой и создается экспериментальный демонстратор.

Аппарат должен продемонстрировать следующие возможности:

крейсерская скорость более 740 километров в час,

зависание и работа в сложных условиях,

взлет и посадка на неподготовленных площадках.

Компания утверждает, что технология масштабируема: ее можно применять к летательным аппаратам массой от 1,8 до 45 тонн. Для сравнения, конвертоплан CV-22B Osprey имеет максимальную взлетную массу 28 тонн и максимальную скорость около 520 километров в час.

После завершения второй фазы разработки программа перейдет к третьему этапу — летным испытаниям, которые планируется начать в начале 2028 года. Если проект окажется успешным, он может открыть путь к созданию нового поколения быстрых летательных аппаратов вертикального взлета, способных сочетать мобильность вертолета с скоростью реактивного самолета.