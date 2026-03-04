Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Средний возраст жителей стран Европы

Европа — самый стареющий регион мира. На инфографике показан средний медианный возраст жителей европейских стран.

Карта: средний возраст жителей стран Европы / © geo.universe

Медианный возраст жителей Европы продолжает расти. Это связано в том числе с увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости.

Самой стареющей европейской страной стала Италия. Там медианный возраст достиг 49,1 года. Схожая тенденция наблюдается в Болгарии, Португалии и Греции. Во всех этих странах медианный возраст превышает 47 лет.

Самым молодым оказалось население Косово. Среди международно признанных стран относительно невысоким медианным возрастом выделяются Турция и Исландия. Также медианный возраст населения ниже 40 лет зафиксировали в Ирландии.

Россия находится в «средней зоне». В зависимости от источника медианный возраст в стране варьируется от 40 до 42 лет.



Хотя рост продолжительности жизни — позитивная тенденция, старение населения вызывает беспокойство у демографов и правительств государств. Во многих странах в ближайшие десятилетия увеличится общая доля пожилых людей. Это усилит нагрузку на людей трудоспособного возраста.