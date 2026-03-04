Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники зафиксировали последствия ударов по ракетной инфраструктуре Ирана

Анализ новых спутниковых изображений указал на сохраняющуюся тактику: удары Израиля и США преимущественно наносятся по мобильным пусковым установкам, тогда как капитальные сооружения и тоннельные комплексы в большинстве случаев остаются без видимых разрушений.

Ракетная база в Хаджиабаде / © Airbus

Ракетная база в Хаджиабаде. Три пусковые установки уничтожены вблизи тоннельных входов.

Ракетная база к югу от Исфахан / © Planet Labs

Ракетная база к югу от Исфахан. На одном кадре заметна воронка на дороге — вероятно, попытка поразить перемещающуюся пусковую установку. На другом — следы возгорания в месте ее возможного размещения.

Ракетная база к северу от Исфахана / © Planet Labs

Ракетная база к северу от Исфахана. На снимке от 1 марта различимы уничтоженная пусковая установка и поврежденное здание технической проверки ракет. Кадр от 2 марта фиксирует дополнительный след пожара. Подтверждений атак по входам в тоннели на данный момент нет.

База Гармдарех близ Тегерана / © Planet Labs

База Гармдарех близ Тегерана. Зафиксированы очаги возгораний, предположительно связанные с повреждением или уничтожением транспортной техники. Тоннельные въезды, по всей видимости, не затронуты.

© Planet Labs

База Имама Али. На снимке низкого разрешения предполагаются удары в районе тоннельных участков, однако детали ограничены качеством изображения.

Ракетная база Хоргу. Уничтожены два здания, вероятно использовавшиеся для проверки ракет, а также ряд объектов административно-технической зоны. Признаков поражения тоннельных входов и сооружений, напоминающих шахтные пусковые установки, не обнаружено.

База к югу от Шираза. Видны четыре выведенные из строя пусковые установки и характерные следы разлива топлива.

База к западу от Шираза. Разрушено здание технического контроля ракет; иных существенных повреждений на снимке не просматривается.

База Пяндж-Пеллех в Керманшахе. 28 февраля либо 1 марта нанесены удары по четырем пусковым установкам.