Спутники зафиксировали последствия ударов по ракетной инфраструктуре Ирана
Анализ новых спутниковых изображений указал на сохраняющуюся тактику: удары Израиля и США преимущественно наносятся по мобильным пусковым установкам, тогда как капитальные сооружения и тоннельные комплексы в большинстве случаев остаются без видимых разрушений.
Ракетная база в Хаджиабаде. Три пусковые установки уничтожены вблизи тоннельных входов.
Ракетная база к югу от Исфахан. На одном кадре заметна воронка на дороге — вероятно, попытка поразить перемещающуюся пусковую установку. На другом — следы возгорания в месте ее возможного размещения.
Ракетная база к северу от Исфахана. На снимке от 1 марта различимы уничтоженная пусковая установка и поврежденное здание технической проверки ракет. Кадр от 2 марта фиксирует дополнительный след пожара. Подтверждений атак по входам в тоннели на данный момент нет.
База Гармдарех близ Тегерана. Зафиксированы очаги возгораний, предположительно связанные с повреждением или уничтожением транспортной техники. Тоннельные въезды, по всей видимости, не затронуты.
База Имама Али. На снимке низкого разрешения предполагаются удары в районе тоннельных участков, однако детали ограничены качеством изображения.
Ракетная база Хоргу. Уничтожены два здания, вероятно использовавшиеся для проверки ракет, а также ряд объектов административно-технической зоны. Признаков поражения тоннельных входов и сооружений, напоминающих шахтные пусковые установки, не обнаружено.
База к югу от Шираза. Видны четыре выведенные из строя пусковые установки и характерные следы разлива топлива.
База к западу от Шираза. Разрушено здание технического контроля ракет; иных существенных повреждений на снимке не просматривается.
База Пяндж-Пеллех в Керманшахе. 28 февраля либо 1 марта нанесены удары по четырем пусковым установкам.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Яд перуанского зеленого бархатного тарантула Thrixopelma pruriens содержит токсин ProTx-I, который избирательно блокирует ряд каналов на мембране клетки. Поэтому токсин может стать новым анальгетиком, однако сначала нужно научиться получать его в больших количествах и в правильной форме. Новое исследование ученых Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и МФТИ с коллегами из других научных центров России и Китая сравнило методы наработки ProTx-I в бактериях.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
