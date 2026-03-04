Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Aptera завершила сборку первого серийного прототипа солнечного электромобиля
Стартап Aptera Motors объявил о новом важном этапе: на валидационной сборочной линии в Южной Калифорнии (США) собран первый экземпляр фирменного солнечного электромобиля.
Как говорится в заявлении Aptera, первый солнечный электромобиль собрали на валидационной линии в штаб-квартире компании в Карлсбаде (Калифорния). Пока речь идет о малосерийной сборке, однако сам запуск линии означает переход от штучной ручной сборки к более структурированному и повторяемому производственному процессу, который в дальнейшем будет доработан для массового выпуска.
Валидационная линия включает 14 специализированных станций, где команда техников поэтапно собирает уникальные трехколесные электромобили Aptera.
Теперь электромобили, собранные на валидационной линии, пройдут серию испытаний, включая: тесты эффективности тормозной системы, проверку тепловых характеристик и краш-тесты.
По данным компании, электромобиль сможет разогнаться до 100 километров в час за четыре секунды, а максимальная скорость составит чуть больше 160 километров в час. Aptera обещает, что электромобиль сможет проехать не менее 640 километров без подзарядки.
По состоянию на март 2026 года Aptera заявила о более чем 50 000 предварительных заказов на сумму свыше двух миллиардов долларов при условии их конвертации в реальные продажи после начала поставок.
Путь к массовому производству еще долог, но Aptera продолжает настойчиво идти вперед — от валидации к серийному выпуску.
