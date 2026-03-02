Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Редкая удача: в последнем убежище яванских носорогов запечатлели самку с детенышем
Природоохранные усилия по спасению яванского носорога (Rhinoceros sondaicus), находящегося в критической опасности исчезновения, принесли обнадеживающие результаты: в национальном парке Уджунг-Кулон в Индонезии — последнем естественном убежище этого вида — была замечена самка с новорожденным детенышем.
Запись с фотоловушки сделали в конце января 2026 года. Как сообщило агентство Antara News, представители Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии подтвердили, что самкой, вероятно, является взрослая носорог по кличке «Арум», за которой ранее уже велось наблюдение в парке. Детенышу, по оценкам специалистов, менее пяти месяцев. Учитывая, что в дикой природе осталось менее 80 яванских носорогов — и все они обитают исключительно в Уджунг-Кулоне, — каждое новое рождение становится важнейшей вехой в деле сохранения вида.
Яванский носорог считается самым редким среди всех видов носорогов. В дикой природе насчитывается менее 80 особей, и все они сосредоточены в национальном парке Уджунг-Кулон на западной оконечности острова Ява. Когда-то этот вид был широко распространен по всей Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Таиланд и Малайзию, однако за последнее столетие его численность резко сократилась из-за утраты среды обитания, браконьерства и расширения человеческой деятельности.
В отличие от других носорогов, яванские носороги ведут преимущественно одиночный образ жизни и отличаются скрытностью, что значительно затрудняет их изучение и мониторинг.
Масса взрослой особи может варьироваться от 900 до 2300 килограммов. Питаются они в основном листьями, побегами, плодами и тонкими ветвями, играя важную экологическую роль в поддержании биоразнообразия тропических лесов.
Наиболее серьезной угрозой остается утрата среды обитания — исторически вызванная расширением сельского хозяйства, вырубкой лесов и ростом поселений. Существенную роль в почти полном исчезновении вида сыграло и браконьерство: рога носорогов высоко ценятся в традиционной медицине, несмотря на то что состоят лишь из кератина.
За последние десятилетия строгая охрана парка Уджунг-Кулон и интенсивные программы мониторинга с использованием фотоловушек позволили стабилизировать численность популяции.
Недавнее появление самки с детенышем свидетельствует не только об успешном размножении, но и напоминает о хрупком равновесии, необходимом для сохранения вида, балансирующего на грани исчезновения. Защита этой популяции имеет значение не только для глобального биоразнообразия, но и как символ приверженности Индонезии сохранению своего уникального природного наследия.
