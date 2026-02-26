Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Тайконавты впервые раскрыли подробности о повреждениях космического корабля «Шэньчжоу-20»

Трое тайконавтов (китайских космонавтов) миссии «Шэньчжоу-20» первоначально должны были вернуться на Землю 5 ноября прошлого года. Однако после обнаружения трещин в иллюминаторе возвращаемого аппарата отправку на Землю пришлось отложить.

Корабль «Шэньчжоу-20» / © CMSA

Командир экипажа Чэнь Дун заметил повреждение во время заключительной проверки космического корабля. Предполагаемой причиной стал удар космического мусора. В результате экипажу пришлось возвращаться на Землю на альтернативном корабле — «Шэньчжоу-21», на котором на орбиту прибыла сменная команда. Тайконавты благополучно приземлились, а поврежденный аппарат впоследствии вернули на Землю без экипажа, после того как к станции был отправлен еще один корабль для трех оставшихся на орбите тайконавтов.

В интервью China Media Group, члены экипажа подробно рассказали, как за сутки до запланированного возвращения обнаружили дефект иллюминатора.

По словам Чэнь Дуна, на внешнем стекле одного из иллюминаторов корабля появилось странное образование: «Первая мысль была — вдруг к внешней стороне окна каким-то образом прилип маленький лист. Но я быстро понял, что это невозможно: мы же в космосе. Откуда там взяться листу?».

Чэнь указал на аномалию коллегам. Ван Цзе, бортинженер миссии, ранее работал техником в космической отрасли и участвовал в строительстве станции.

«Я, честно говоря, не нервничал. Внешний слой иллюминатора — защитный, под ним находятся два герметичных слоя, удерживающих давление. Пока давление в кабине не меняется, мы в безопасности», — отметил он.

Чтобы точно определить характер дефекта, экипаж задействовал все доступное оборудование станции: планшеты, рабочие камеры, увеличительные стекла. Окончательно трещины подтвердили с помощью микроскопа с увеличением до 40 крат, обычно используемого для проверок целостности скафандров для выхода в открытый космос

Под увеличением стали различимы несколько трещин, причем часть из них оказалась достаточно длинной, а отдельные — прошли через всю толщу внешнего слоя стекла. Это были не поверхностные царапины, а сквозные микротрещины, потенциально способные повлиять на прочность конструкции при аэродинамических и термических нагрузках во время входа в атмосферу.

Было принято решение использовать корабль «Шэньчжоу-21» для возвращения экипажа, а поврежденный аппарат оставить пристыкованным к станции.

Кроме того, в срочном порядке подготовили к запуску грузовой корабль «Шэньчжоу-22», который стартовал 25 ноября 2025 года без экипажа. На борту находились продовольствие, медицинские принадлежности, свежие овощи и фрукты, а также специальное устройство для ремонта иллюминатора.

Ускоренно разработанное устройство для герметизации трещин было доставлено на стартовую площадку и затем установлено тайконавтами внутри «Шэньчжоу-20». Это позволило улучшить теплозащитные и герметизирующие характеристики аппарата при входе в атмосферу.

Тайконавты вернулись на Землю 14 ноября на корабле «Шэньчжоу-21». Поврежденный корабль «Шэньчжоу-20» оставался на орбите до 19 января 2026 года, когда без экипажа благополучно приземлился на полигоне Дунфэн во Внутренней Монголии.