Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 февраля, 19:20
Рейтинг: +156
Посты: 526

Популярный заменитель сахара повысил риск инсульта

Многие десерты без сахара содержат популярный подсластитель эритрит. Однако исследование показало, что этот заменитель сахара может негативно воздействовать на клетки мозга и повышать риск инсульта.

Сообщество
# инсульт
# сахар
# эритрит
Внешний вид кристаллов эритрита / © Thomas Kniess, Wikipedia
Внешний вид кристаллов эритрита / © Thomas Kniess, Wikipedia

Ученые из Колорадского университета в Боулдере пришли к выводу, что низкокалорийные подсластители, обычно считающиеся безопасными, могут приводить к неблагоприятным последствиям для здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology. 

Эритрит — сахарный спирт, который производится путем ферментации кукурузы. Он почти не содержит калорий и при этом примерно на 80% слаще обычного сахара. Подсластитель оказывает незначительное влияние на уровень инсулина. Он стал популярен среди людей, пытающихся похудеть и контролировать уровень сахара в крови.

Однако недавнее исследование Cleveland Clinic с участием четырех тысяч человек из США и Европы показало, что люди с более высоким уровнем эритрита в крови значительно чаще сталкивались с инфарктом или инсультом в течение последующих трех лет. Тогда ученые из Колорадского университета в Боулдере решили выяснить причину такой взаимосвязи. 

Ученые оценивали влияние эритрита на клетки в лабораторных условиях. Они обработали веществом эндотелиальные клетки человека, которые выстилают кровеносные сосуды. Доза была сопоставима с содержанием эритрита в обычном напитке без сахара. Воздействие проверяли в течение трех часов. 

После обработки клетки вырабатывали значительно меньше оксида азота — молекулы, которая расслабляет и расширяет сосуды. Одновременно они вырабатывали больше эндотелина-1 — белка, сужающего сосуды. 

После обработки эритритом клетки производили больше активных форм кислорода (ROS). Эти так называемые «свободные радикалы» — побочные продукты метаболизма, способные ускорять старение клеток, повреждать их и вызывать воспаление тканей.

В большой упаковке мороженого объемом около 500 миллилитров содержится примерно 30 граммов эритрита. Прошлые исследования показывали, что уже эта доза может вызывать агрегацию тромбоцитов. Это потенциально может привести к образованию тромбов. Как пояснили авторы этой работы, когда сосуды сужаются, а способность организма растворять тромбы снижается, риск инсульта возрастает. 

Авторы отметили, что они проводили исследование в лабораторных условиях на клетках. Чтобы точнее понять, как подсластитель влияет на здоровье людей, ученым необходимо провести более крупные исследования с участием людей.

Популярное

Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

