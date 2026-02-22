Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Популярный заменитель сахара повысил риск инсульта
Многие десерты без сахара содержат популярный подсластитель эритрит. Однако исследование показало, что этот заменитель сахара может негативно воздействовать на клетки мозга и повышать риск инсульта.
Ученые из Колорадского университета в Боулдере пришли к выводу, что низкокалорийные подсластители, обычно считающиеся безопасными, могут приводить к неблагоприятным последствиям для здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.
Эритрит — сахарный спирт, который производится путем ферментации кукурузы. Он почти не содержит калорий и при этом примерно на 80% слаще обычного сахара. Подсластитель оказывает незначительное влияние на уровень инсулина. Он стал популярен среди людей, пытающихся похудеть и контролировать уровень сахара в крови.
Однако недавнее исследование Cleveland Clinic с участием четырех тысяч человек из США и Европы показало, что люди с более высоким уровнем эритрита в крови значительно чаще сталкивались с инфарктом или инсультом в течение последующих трех лет. Тогда ученые из Колорадского университета в Боулдере решили выяснить причину такой взаимосвязи.
Ученые оценивали влияние эритрита на клетки в лабораторных условиях. Они обработали веществом эндотелиальные клетки человека, которые выстилают кровеносные сосуды. Доза была сопоставима с содержанием эритрита в обычном напитке без сахара. Воздействие проверяли в течение трех часов.
После обработки клетки вырабатывали значительно меньше оксида азота — молекулы, которая расслабляет и расширяет сосуды. Одновременно они вырабатывали больше эндотелина-1 — белка, сужающего сосуды.
После обработки эритритом клетки производили больше активных форм кислорода (ROS). Эти так называемые «свободные радикалы» — побочные продукты метаболизма, способные ускорять старение клеток, повреждать их и вызывать воспаление тканей.
В большой упаковке мороженого объемом около 500 миллилитров содержится примерно 30 граммов эритрита. Прошлые исследования показывали, что уже эта доза может вызывать агрегацию тромбоцитов. Это потенциально может привести к образованию тромбов. Как пояснили авторы этой работы, когда сосуды сужаются, а способность организма растворять тромбы снижается, риск инсульта возрастает.
Авторы отметили, что они проводили исследование в лабораторных условиях на клетках. Чтобы точнее понять, как подсластитель влияет на здоровье людей, ученым необходимо провести более крупные исследования с участием людей.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.
Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Декабря, 2015
Арсенал джедая: световые мечи «Звездных войн»
17 Января, 2016
Состояние и перспективы украинских ВВС
29 Октября, 2020
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
3 Августа, 2019
Гравитационные линзы на службе астрономии
18 Сентября, 2017
Вопросы читателей (ч. 8)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии