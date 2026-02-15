  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
15 февраля, 11:12
Рейтинг: +156
Посты: 517

ЕС запретит уничтожение непроданной одежды

Евросоюз запретит уничтожение непроданной одежды и обуви. Это может предотвратить появление миллионов тонн текстильных отходов.

Сообщество
# бизнес
# Европа
# Евросоюз
# одежда
# промышленность
# экология
# экономика
Измельченные твердые отходы / © GST HBK, Wikipedia 
Измельченные твердые отходы / © GST HBK, Wikipedia 

Каждый год европейские компании уничтожают от четырех до девяти процентов непроданного текстиля. Это приводит примерно к 5,6 миллионам тонн выбросов CO2. Согласно новым правилам ЕС, с февраля 2027 года компаниям придется публично раскрывать, какое количество непроданных товаров они утилизируют.  

С июля 2026 года Евросоюз официально запретит крупным компаниям уничтожать непроданную одежду, обувь и аксессуары. С 2030 года запрет затронет средние компании. Бренды смогут уничтожать лишь поврежденную или небезопасную продукцию.

Регуляторы рассчитывают, что новое правило заставит компании точнее прогнозировать спрос и лучше управлять возвратами товаров. Также оно должно стимулировать бренды к повторному использованию или переработке непроданных изделий.

Европейские чиновники надеются, что новые меры поспособствуют переходу текстильной отрасли к устойчивым практикам и экономике замкнутого цикла. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Серго Басота
Серго Басота
8 минут назад
-
0
+
почему просто не раздать ?
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Волколаки, перевертыши и оборотни — от фольклора до массовой культуры
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Межзвездная среда: неидеальный вакуум
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Свидетели древних морей: Ленинградская область миллионы лет назад
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Искусство Западной Европы в период Раннего Средневековья
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Фев
1600
Эволюция зрения
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
16 Фев
850
Работа в условиях дефицита необходимых ресурсов. Как делать науку «на коленке»?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Фев
850
Тело ходит само. Возможно ли движение без управления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Фев
1000
Грызуны и зайцеобразные: секрет эволюционного успеха
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Фев
1000
Римская религия
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 февраля, 14:32
Илья Гриднев

Подбородок есть только у Homo sapiens, и это случайность эволюции

Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.

Антропология
# Homo sapiens
# естесственный отбор
# челюсть
13 февраля, 17:10
ФизТех

Миниатюрный генератор терагерцового излучения позволит наблюдать за самыми далекими объектами Вселенной

Группа российских ученых из Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и МФТИ разработала новый тип генератора терагерцового излучения, который станет «сердцем» сверхчувствительных приемников для космических и наземных телескопов. Устройство способно создавать эталонный сигнал высочайшей чистоты. Это достижение решает одну из главных проблем современной астрофизики — создание компактных и надежных источников излучения для наблюдения за самыми холодными и далекими объектами Вселенной.

ФизТех
# астрономические наблюдения
# сверхпроводимость
# сигнал
# терагерцовые генераторы
# технологии
# Черные дыры
13 февраля, 19:05
Evgenia Vavilova

Физики объяснили происхождение магических чисел

Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.

Физика
# магическое число
# нуклоны
# олово
# сильное взаимодействие
# ядерная физика
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
11 февраля, 11:01
СПбГУ

Ученые нашли объяснение магнитной аномалии в Антарктиде

Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.

СПбГУ
# антарктида
# геология
# магнитная аномалия
# недра Земли
# Родиния
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

    15 февраля, 11:25

  2. Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

    14 февраля, 11:50

  3. «Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

    14 февраля, 10:10

  4. Физики объяснили происхождение магических чисел

    13 февраля, 19:05
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Серго Басота
8 минут назад
почему просто не раздать ?

ЕС запретит уничтожение непроданной одежды

Александр Харьковский...
12 минут назад
В почве меньше корней, кажется из-за глобального потепления. Почему посадка новых лесов вдруг увеличивает выбросы углекислого газа? Не уловил

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Лана Пренципал
27 минут назад
Тогда сразу аэростаты использовать. И ракетоноситель не нужен, сами взлетают.

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

Имя Фамилия
50 минут назад
Предложу другое объяснение: мощный подбородок нравится женщинам, как признак мужественности. Поэтому он и остался. Да, дамы? ;-)

Подбородок есть только у Homo sapiens, и это случайность эволюции

Никита Закурдаев
1 час назад
Мы со своей точки можем наблюдать только 200млрд галактик и это всего 3% от вселенной, так что вероятность ошибки 1 к миллиону говорит, что таких

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Denis Pr
1 час назад
Я был там месяц назад, стройка шла довольно вяло

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Сергей Механик
2 часа назад
Поражаюсь жестокости людей. Получается, чем умнее человек становится, тем изощреннее способы и орудия убийств. 🤔

Боевые слоны древнего мира: история на карте

Сергей Механик
2 часа назад
Интересно было бы посмотреть весь список. 😏

Инфографика: страны, обеспечивающие наибольшую долю населения бесплатным питанием

Vladimir Lukianov
4 часа назад
The Bulletin of the Atomic Scientists сообщает: «При ближайшем рассмотрении ранние теории человеческой эволюции действительно очень странные. Дейвид Пилбим

Подбородок есть только у Homo sapiens, и это случайность эволюции

WoodVenture
4 часа назад
Любовь, чтобы не было двусмысленности в заголовке достаточно его изменить: Происхождение Гипериона и колец Сатурна ...

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Игорь Орлов
5 часов назад
Но чем в таком случае питались эти космические «монстры»? Без БВ массы и самой Вселенной не было бы. Взрыв дал импульс, запустивший все процессы,

«Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

Игорь Орлов
5 часов назад
"Ученые не могут непосредственно наблюдать энергетические уровни нуклонов в ядрах и взаимодействия между ними. Но их коллективно передает

Физики объяснили происхождение магических чисел

Кащей
7 часов назад
945А Кондор , самая мощная в мире атомная подлодка ВМФ РФ . Американские Вирджиния и SeaWolf отсасывают

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Анатолий Иванов
7 часов назад
Поэтому сланценосители и прут на Севера и прочие "водные места", что бы не умереть от жажды!!!...

Доклад ООН: мир вступает в эпоху банкротства водных ресурсов

Радик Баширов
10 часов назад
Пойду пожалуй по брею подбородок .

Подбородок есть только у Homo sapiens, и это случайность эволюции

Любовь С.
10 часов назад
Валентин, Авторы статьи предложили гипотезу, основанную на численных расчетах. Она позволяет согласовать возраст резонанса пары Титан-Гиперион, а

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

1 2
10 часов назад
Ну он и правда странный, в то что он образовался из обломков я поверю. Но едва ли эти обломки прилетели с поверхности Титана после удара. Скорее было

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Любовь С.
10 часов назад
1, В работе речь идет не о падении 50-150-километрового астероида, а о столкновении крупной протолуны, по массе сопоставимой с Гиперионом. То есть это

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Любовь С.
10 часов назад
1, Верно) Речь о происхождении колец Сатурна и формировании Гипериона, в статье это подробно изложено. Возможно, заголовок показался двусмысленным

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Любовь С.
10 часов назад
Николай, Вероятно, дело в крайне низких температурах и вакууме: при минус 180 по Цельсию лед в кольцах сублимирует медленно, а в вакууме нет плотной

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно