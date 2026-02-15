Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ЕС запретит уничтожение непроданной одежды
Евросоюз запретит уничтожение непроданной одежды и обуви. Это может предотвратить появление миллионов тонн текстильных отходов.
Каждый год европейские компании уничтожают от четырех до девяти процентов непроданного текстиля. Это приводит примерно к 5,6 миллионам тонн выбросов CO2. Согласно новым правилам ЕС, с февраля 2027 года компаниям придется публично раскрывать, какое количество непроданных товаров они утилизируют.
С июля 2026 года Евросоюз официально запретит крупным компаниям уничтожать непроданную одежду, обувь и аксессуары. С 2030 года запрет затронет средние компании. Бренды смогут уничтожать лишь поврежденную или небезопасную продукцию.
Регуляторы рассчитывают, что новое правило заставит компании точнее прогнозировать спрос и лучше управлять возвратами товаров. Также оно должно стимулировать бренды к повторному использованию или переработке непроданных изделий.
Европейские чиновники надеются, что новые меры поспособствуют переходу текстильной отрасли к устойчивым практикам и экономике замкнутого цикла.
