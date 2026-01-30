Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Мальчик или девочка: кого больше ждут родители в странах мира

Пол будущего ребенка для большинства людей в мире уже не так принципиален, как в прошлом. Однако предпочтения до сих пор различаются в зависимости от страны. На инфографике показано, где чаще выбирают мальчиков, а где — девочек.

Мальчик или девочка: кого больше ждут родители в странах мира / © Vizney, Voronoi

Американский институт общественного мнения Gallup в 2024 году провел исследование, во время которого авторы опросили около 45 000 человек в 44 странах. Респондентам задали вопрос: «Предположим, у вас может быть только один ребенок. Кого бы вы выбрали — мальчика или девочку, или пол ребенка для вас не имеет значения».

Большинство участников опроса по всему миру заявили, что для них пол ребенка не важен. Такой ответ дали 65% респондентов. При этом предпочтения менялись в зависимости от страны.

Мальчики пользовались наибольшей популярностью в Индии. Там 39% опрошенных заявили, что в случае рождения единственного ребенка предпочли бы мальчика. Для 41% респондентов пол младенца значения не имел. Девочек предпочли лишь 11% индийцев. Также мальчиков наиболее ожидали бы жители Филиппин, Эквадора и Китая.

Девочек чаще всего выбирали жители Южной Кореи — в 28% случаев. 15% корейцев предпочли бы мальчика, для 65% пол ребенка значения не имел. Также девочек часто выбирали в Испании, Филиппинах и Японии.

Самая высокая доля респондентов, для которых пол ребенка не важен, оказалась в Мексике — 84%. Этот ответ также был популярен в Грузии, Швеции и Дании.

В России для 69% респондентов пол ребенка значения не имел. Однако опрос показал, что мальчиков предпочитали немного чаще, чем девочек — 15% против 13%.