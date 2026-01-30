  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 января, 10:27
Рейтинг: +152
Посты: 486

Поздний отход ко сну увеличил риск сердечных заболеваний

Американские исследователи выяснили, что у «сов» риск сердечного приступа или инсульта оказался на 16% выше, чем у людей со «средним» режимом сна. 

# жаворонки
# здоровье
# образ жизни
# сердечно сосудистые заболевания
# сердце
# совы
# сон
Ночной образ жизни / © Jeffrey C. Chase, University of Delaware
Ночной образ жизни / © Jeffrey C. Chase, University of Delaware

Исследование провели ученые из Гарвардской медицинской школы и Женской больницы Бригхема. Они проанализировали данные более 300 000 человек среднего и старшего возраста из базы UK Biobank. Результаты опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association. Среди участников 8% себя идентифицировали как «совы», 24% назвали себя «жаворонками», еще 67% оказались где-то посередине между двумя крайностями.

Авторы обнаружили, что полуночники на 79 % чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, кто не засиживался допоздна и не вставал очень рано. Риск сердечного приступа или инсульта у «сов» был на 16% выше в течение примерно 14 лет наблюдения. При этом влияние «совиного» образа жизни на здоровье сердца у женщин оказалось сильнее, чем у мужчин.

Исследователи обратили внимание, что у «жаворонков», напротив, риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 5% ниже по сравнению с остальными.

«Совы» часто сталкиваются с несоответствием внутренних биологических часов с естественным циклом дня и ночи, а также с традиционным графиком. Кроме того, часть проблем полуночников исследователи объяснили вредными привычками, например, курением. «Ночной» образ жизни повлиял и на метаболизм. «Совам» сложнее переваривать утром калорийный завтрак, когда организм еще «не проснулся». При этом поздно вечером такие люди чаще едят вредную еду, что негативно влияет на уровень сахара и холестерина.

Исследователи подчеркнули, что ночной образ жизни — это не приговор, но для «сов» крайне важно придерживаться здорового образа жизни.

