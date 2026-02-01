Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: сколько кофеина содержат энергетики
В энергетических напитках часто содержится высокий уровень кофеина. На инфографике показано содержание бодрящего вещества в напитках популярных брендов.
У исследователей нет однозначного мнения, насколько вредны энергетики. В некоторых работах ученые связывали энергетические напитки с повышенным риском самоубийства. Кофе, напротив, снижал такую вероятность.
По одной из версий, люди, пьющие энергетики, не до конца понимают, сколько кофеина они потребляют. Эта инфографика может частично восполнить этот пробел.
Лидерами по содержанию кофеина оказались напитки Bang и Reign — по 300 миллиграммов на банку. Стоит учитывать, что в обоих случаях объем банки — 473 миллилитра.
Beyond Raw Lit — еще один энергетик с высоким содержанием кофеина — 250 миллиграмов на банку в 473 миллилитра. По 200 миллиграмов кофеина оказалось в напитках 3D, 5-hour Energy Shot, C4 Energy, Alani Nu, Celsius и Ghost. Объем банок у этих брендов отличается. Так, 5-hour Energy Shot продают в маленьких бутылочках по 57 миллилитров. Самый низкий уровень кофеина — у обоих вариантов Red Bull. В банках по 250 миллилитров содержится 80 миллиграммов кофеина.
Для сравнения, в стандартном шоте эспрессо (30-50 миллилитров) содержится в среднем 60-80 миллиграммов кофеина в зависимости от сорта кофе. В чашке кофе, приготовленного в турке, — примерно 130-200 миллиграммов кофеина.
Еще один ингредиент в энергетиках, заслуживающий внимания — сахар. Больше всего сахара оказалось в энергетике Rockstar — 63 грамма на банку. Много сахара также содержат Nos и Monster — по 54 грамма. В Red Bull добавили в два раза меньше сахара (27 граммов), но и объем тары в этом случае меньше, чем у других энергетиков.
Объем и состав напитков могут отличаться в зависимости от страны производства и вкуса.
