Инфографика: какие страны Евросоюза перерабатывают больше всего пластика
Переработка пластиковых отходов уменьшает загрязнение окружающей среды и экономит ресурсы. На инфографике показан уровень переработки отходов от пластиковых упаковок в странах Евросоюза в 2023 году.
В странах ЕС в 2023 году образовалось 79,7 миллиона тонн упаковочных отходов, из них 19,8% пришлось на пластик. Кроме того, 40,4% составили бумага и картон, 18,8% — стекло, 15,8% — древесина, 4,9% — металл и 0,2% — другая упаковка.
В общей сложности страны ЕС смогли переработать 42,1% пластиковых отходов. Для сравнения, в 2013 году уровень переработки составлял 38,2%.
Больше всего пластика переработала Бельгия — 59,5%. В тройку лидеров также попали Латвия (59,2%) и Словакия (54,1%).
Самые низкие показатели Евростат зафиксировал в Венгрии (23,0%), Франции (25,7%) и Австрии (26,9%).
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
