Инфографика: какие страны Евросоюза перерабатывают больше всего пластика

Переработка пластиковых отходов уменьшает загрязнение окружающей среды и экономит ресурсы. На инфографике показан уровень переработки отходов от пластиковых упаковок в странах Евросоюза в 2023 году.

Какие страны Евросоюза перерабатывают больше всего пластика / © EU Environment

В странах ЕС в 2023 году образовалось 79,7 миллиона тонн упаковочных отходов, из них 19,8% пришлось на пластик. Кроме того, 40,4% составили бумага и картон, 18,8% — стекло, 15,8% — древесина, 4,9% — металл и 0,2% — другая упаковка.

В общей сложности страны ЕС смогли переработать 42,1% пластиковых отходов. Для сравнения, в 2013 году уровень переработки составлял 38,2%.

Больше всего пластика переработала Бельгия — 59,5%. В тройку лидеров также попали Латвия (59,2%) и Словакия (54,1%).

Самые низкие показатели Евростат зафиксировал в Венгрии (23,0%), Франции (25,7%) и Австрии (26,9%).