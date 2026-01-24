Первая в мире коммерческая геотермальная электростанция нового типа приблизилась к запуску

Sage Geosystems — пионер в области геотермальных систем, работающих за счет подземного давления, — привлекла 97 миллионов долларов в новом раунде финансирования. Как говорится в пресс-релизе компании, эти средства позволят ускорить развитие геотермальной генерации и технологий накопления энергии на пути к созданию первой в мире коммерческой геотермальной электростанции нового типа.

Геотермальная установка высокого давления, созданная компанией Sage Geosystems / © Sage Geoystems

В условиях глобального поиска более чистых источников энергии геотермальная электростанция может стать надежным решением, обеспечивающим выработку электроэнергии без выбросов углерода и иных отходов. Однако традиционные геотермальные технологии существуют уже давно и сталкиваются с серьезными ограничениями: жесткой привязкой к местам наличия горячих подземных вод, высоким потреблением воды и значительными первоначальными затратами.

Именно поэтому такие компании, как Sage Geosystems, разрабатывают следующее поколение геотермальной энергетики — более эффективное как с точки зрения выработки энергии, так и использования воды. Эта технология, известная как усовершенствованная геотермальная энергетика, предполагает одновременное использование подземного тепла и давления для получения чистой энергии. Она применяется в районах с горячими, сухими породами низкой проницаемости. Поскольку такие формации гораздо более распространены в земной коре, возможности их использования значительно шире. В глубокие «легочные трещины» в породе закачивается вода, которая извлекает тепло и давление. Эти трещины получили свое название потому, что они расширяются и сжимаются подобно легким человека.

Энергия накапливается в этих трещинах в виде горячей воды под давлением и может извлекаться по требованию — подобно аккумулятору на водной основе. При этом одновременное использование тепла и давления позволяет увеличить КПД получения энергии из тепла этой воды до 50 процентов. По данным Sage Geosystems, за счет доступа к горячим сухим породам компания способна в 130 раз увеличить пригодный к использованию геотермальный энергетический потенциал в США.

Привлеченные средства Sage направит на развитие геотермальных технологий нового поколения и строительство первой в мире коммерческой геотермальной электростанции на основе давления, которая позволит обеспечить растущее число дата-центров искусственного интеллекта чистой энергией.