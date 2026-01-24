Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первая в мире коммерческая геотермальная электростанция нового типа приблизилась к запуску
Sage Geosystems — пионер в области геотермальных систем, работающих за счет подземного давления, — привлекла 97 миллионов долларов в новом раунде финансирования. Как говорится в пресс-релизе компании, эти средства позволят ускорить развитие геотермальной генерации и технологий накопления энергии на пути к созданию первой в мире коммерческой геотермальной электростанции нового типа.
В условиях глобального поиска более чистых источников энергии геотермальная электростанция может стать надежным решением, обеспечивающим выработку электроэнергии без выбросов углерода и иных отходов. Однако традиционные геотермальные технологии существуют уже давно и сталкиваются с серьезными ограничениями: жесткой привязкой к местам наличия горячих подземных вод, высоким потреблением воды и значительными первоначальными затратами.
Именно поэтому такие компании, как Sage Geosystems, разрабатывают следующее поколение геотермальной энергетики — более эффективное как с точки зрения выработки энергии, так и использования воды. Эта технология, известная как усовершенствованная геотермальная энергетика, предполагает одновременное использование подземного тепла и давления для получения чистой энергии. Она применяется в районах с горячими, сухими породами низкой проницаемости. Поскольку такие формации гораздо более распространены в земной коре, возможности их использования значительно шире. В глубокие «легочные трещины» в породе закачивается вода, которая извлекает тепло и давление. Эти трещины получили свое название потому, что они расширяются и сжимаются подобно легким человека.
Энергия накапливается в этих трещинах в виде горячей воды под давлением и может извлекаться по требованию — подобно аккумулятору на водной основе. При этом одновременное использование тепла и давления позволяет увеличить КПД получения энергии из тепла этой воды до 50 процентов. По данным Sage Geosystems, за счет доступа к горячим сухим породам компания способна в 130 раз увеличить пригодный к использованию геотермальный энергетический потенциал в США.
Привлеченные средства Sage направит на развитие геотермальных технологий нового поколения и строительство первой в мире коммерческой геотермальной электростанции на основе давления, которая позволит обеспечить растущее число дата-центров искусственного интеллекта чистой энергией.
Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
