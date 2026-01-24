  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
24 января, 09:40
Рейтинг: +545
Посты: 825

Первая в мире коммерческая геотермальная электростанция нового типа приблизилась к запуску

Sage Geosystems — пионер в области геотермальных систем, работающих за счет подземного давления, — привлекла 97 миллионов долларов в новом раунде финансирования. Как говорится в пресс-релизе компании, эти средства позволят ускорить развитие геотермальной генерации и технологий накопления энергии на пути к созданию первой в мире коммерческой геотермальной электростанции нового типа.

Сообщество
# США
# технологии
# энергия
Геотермальная установка высокого давления, созданная компанией Sage Geosystems / © Sage Geoystems
Геотермальная установка высокого давления, созданная компанией Sage Geosystems / © Sage Geoystems

В условиях глобального поиска более чистых источников энергии геотермальная электростанция может стать надежным решением, обеспечивающим выработку электроэнергии без выбросов углерода и иных отходов. Однако традиционные геотермальные технологии существуют уже давно и сталкиваются с серьезными ограничениями: жесткой привязкой к местам наличия горячих подземных вод, высоким потреблением воды и значительными первоначальными затратами.

Именно поэтому такие компании, как Sage Geosystems, разрабатывают следующее поколение геотермальной энергетики — более эффективное как с точки зрения выработки энергии, так и использования воды. Эта технология, известная как усовершенствованная геотермальная энергетика, предполагает одновременное использование подземного тепла и давления для получения чистой энергии. Она применяется в районах с горячими, сухими породами низкой проницаемости. Поскольку такие формации гораздо более распространены в земной коре, возможности их использования значительно шире. В глубокие «легочные трещины» в породе закачивается вода, которая извлекает тепло и давление. Эти трещины получили свое название потому, что они расширяются и сжимаются подобно легким человека.

Энергия накапливается в этих трещинах в виде горячей воды под давлением и может извлекаться по требованию — подобно аккумулятору на водной основе. При этом одновременное использование тепла и давления позволяет увеличить КПД получения энергии из тепла этой воды до 50 процентов. По данным Sage Geosystems, за счет доступа к горячим сухим породам компания способна в 130 раз увеличить пригодный к использованию геотермальный энергетический потенциал в США.

Привлеченные средства Sage направит на развитие геотермальных технологий нового поколения и строительство первой в мире коммерческой геотермальной электростанции на основе давления, которая позволит обеспечить растущее число дата-центров искусственного интеллекта чистой энергией.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Генеративный ИИ: за пределами ChatGPT
Сколтех
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
История южных и западных славян. Государственность и первые хроники
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Биомедицинская инженерия
Музей криптографии
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Лишайники в космосе: от полетов на орбиту до колонизации Марса
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
24 Янв
800
Декабристы в контексте череды дворцовых переворотов в России
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Занимательное облаковедение
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Микробиом. Вселенная внутри нас
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Янв
Бесплатно
От Большого взрыва и дальше: что понятно, а что не совсем
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Богини, царицы, духи природы и просто мифические женщины
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 января, 15:04
Максим Абдулаев

Анализ речного песка доказал, что камни для Стоунхенджа доставили люди, а не ледник

Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.

Археология
# археология
# геология
# датировка
# минералогия
# Стоунхендж
23 января, 08:27
Полина Меньшова

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# психолингвистика
# язык
23 января, 15:09
Илья Гриднев

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.

Палеонтология
# вымирание видов
# девонский период
# ранняя жизнь
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В России разрабатывают «цифровой купол планеты»

    23 января, 17:36

  2. Исследователи раскрыли свойства неона в экстремальных условиях

    23 января, 16:08

  3. Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

    23 января, 15:09

  4. Анализ речного песка доказал, что камни для Стоунхенджа доставили люди, а не ледник

    23 января, 15:04
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Said Sa
31 минута назад
Я в интернете видел ролик где строители ставят камни тракторами так, что для многих это уже давно не секрет археологии.

Анализ речного песка доказал, что камни для Стоунхенджа доставили люди, а не ледник

Николай Цыгикало
38 минут назад
Oбнулись, во что именно?

Спускаемый аппарат китайского космического корабля, несмотря на повреждения, успешно вернулся на Землю

Максим Полехин
45 минут назад
Пора бы уже возродить европейского льва, а то с маленькими котами как-то скучновато

В Чехии запечатлели редкую лесную кошку, которую считали вымершей

Oбнулись в
2 часа назад
Люди вы реально в это верите? )))

Спускаемый аппарат китайского космического корабля, несмотря на повреждения, успешно вернулся на Землю

Raven Clawzz
2 часа назад
Sjjsjs, Он думает я гражданин украины)))) сука настолько умственно отсталого ответа я еще не встречал, я пишу как человек, изучавший экономику, что все

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Raven Clawzz
2 часа назад
Александр, я уж точно не гражданин украины лол🤣🤣🤣 а вы обыкновенное опущенное быдло там совсем еб*нулись уже, ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ УКРАИНА. Теперь

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Преподаватель
2 часа назад
Имхо. Слова в тексте представляют собой одномерную линейную последовательность, грамматика не связывает их в иерархические структуры. Слова не

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

Sam Dowson
2 часа назад
Grigory, термояда от земных установок будет заведомо мало, так что надо сразу к делу.

Восточное побережье США может столкнуться с веерными отключениями электроэнергии из-за дата-центров

Grigory Zaigralin
4 часа назад
Sam, как там с термоядом дела? ;-)

Восточное побережье США может столкнуться с веерными отключениями электроэнергии из-за дата-центров

Violet Writer
7 часов назад
Сравнили банан с квадратным корнем. Так можно много и долго сравнивать. Например, Буркина-Фасо подготавливает за год только 13 учителей

Капитализация Nvidia сравнялась с ВВП целых государств

Роман Алмазов
7 часов назад
Кенгуру, догоняющий добычу? Что, простите?

Древние кенгуру могли прыгать, несмотря на огромные размеры

wewrr ggdg
8 часов назад
Иван, китайцы привлекли иностранный капитал, создали свободные экономические зоны, фактически создали капитализм что и дало толчок в развитии.

Спускаемый аппарат китайского космического корабля, несмотря на повреждения, успешно вернулся на Землю

MUZAMMIL IJAZ
8 часов назад
PKR888 is a top-notch gaming app for Pakistan, offering over 60 games including cards, dice, and slots. With HD graphics, smooth performance, and real cash rewards, it’s perfect for both casual and serious players. The free download and daily bonuses make it an

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Дилявер Аблямитов
10 часов назад
Владимир, у меня такие же мысли были когда начал читать, из за этого вообще начал читать, 😂

Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде

Дилявер Аблямитов
10 часов назад
Марина, ремни и сумки

Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде

Николай Бут
10 часов назад
Имя, как же тогда быть с тем, что пространство расширяется быстрее скорости света? Таким образом что мы не видим пространство за пределом

Существует ли максимальная температура? 

Евгений Анисимов
10 часов назад
Имхо эту дичь им ИИ придумал. В современном английском языке такая конструкция была всю дорогу - именно этим и объясняется простота этого языка, -

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

Анастасия Прудникова
10 часов назад
Dwight, жалости к живому у вас нет с такими циничными комментариями. Сейчас человек - главная причина уничтожения видов животных и растений.

Ученые полагают, что масштабы «шестого массового вымирания» куда серьезнее, чем мы раньше думали

Анастасия Прудникова
10 часов назад
😥

Ученые полагают, что масштабы «шестого массового вымирания» куда серьезнее, чем мы раньше думали

Станислав Поплавский
11 часов назад
Ага первые два тупо должны друг другу. Голландский штурвал.

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно