Самые влиятельные резервные валюты мира

Резервные валюты — это общепризнанные в мире национальные валюты, которые центральные банки других стран накапливают в своих валютных резервах. На инфографике показаны ведущие резервные валюты мира.

Самые мощные резервные валюты в мире / © Visual Capitalist, Voronoi

За мониторинг международной валютно-финансовой системы отвечает Международный валютный фонд. Организация признает восемь основных резервных валют: доллар США, евро, австралийский доллар, британский фунт стерлингов, канадский доллар, китайский юань, японскую иену и швейцарский франк.

Доллар США остается наиболее широко используемой резервной валютой. На его долю приходится 57,79% мировых валютных резервов.

Хотя доминирование доллара постепенно снижается, единой альтернативной валюты ему пока не появилось. Евро удерживает вторую позицию с показателем 19,84%.

Другие национальные валюты значительно уступают доллару США и евро. На японскую иену, занимающую третье место, приходится 5,81%. В пятерку лидеров также входят британский фунт стерлингов (4,65%) и канадский доллар (2,77%). Доля китайского юаня составляет 2,18%, австралийского доллара — 2,05%, швейцарского франка — 0,18%.

Государства накапливают валютные резервы по разным причинам. Этот инструмент позволяет смягчать последствия экономических кризисов, обеспечивать расчеты за импорт и выполнять долговые обязательства. Кроме того, с помощью валютных резервов страны поддерживают курс своей национальной валюты. Центральные банки покупают и продают иностранную валюту на открытом рынке, тем самым влияя на валютный курс.