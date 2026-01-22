Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
От автомобилей опять к оружию: Renault создаст аналог «Герань-2» для французских военных
Французский автопроизводитель Renault объявил о намерении начать выпуск дальнобойных ударных беспилотников в партнерстве с оборонной компанией Turgis Gaillard. Новые боевые машины будут во многом напоминать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и российские «Герань-2». Проект реализуется в рамках контракта с Главным управлением вооружений Франции (DGA).
Хотя Renault подтвердил участие в программе после публикации в журнале L’Usine Nouvelle, компания отказалась раскрывать подробности контракта, включая его точную стоимость.
По данным издания, производство будет организовано на заводах Renault в Ле-Мане и Клеоне, к западу от Парижа. На площадке в Ле-Мане планируется изготавливать корпуса беспилотников, а завод в Клеоне займется выпуском двигателей.
Разрабатываемый дрон Renault и Turgis Gaillard будет иметь размах крыла около 10 метров и выпускаться по «чрезвычайно конкурентной цене».
Renault будет выпускать дальнобойные беспилотники с дистанционным управлением, предназначенные как для боевого применения, так и для разведки и наблюдения. В публикации новые аппараты напрямую сравниваются с иранскими Shahed-136 — недорогими дронами, которые уже были подробно изучены и воспроизведены в США.
Новый контракт Renault может стать частью этой стратегии. Автоконцерн намерен применить свой опыт массового производства и контроля качества в сфере создания военной техники (напомним, что в прошлом веке Renault уже приходилось работать на военных, компания выпускала армейские грузовики и танки). Renault и Turgis Gaillard рассчитывают выйти на объемы выпуска до 600 беспилотников в месяц уже к концу первого года производства.
По данным Reuters, европейские правительства все активнее привлекают автомобильную промышленность к выпуску военных технологий. Так, поставщик автокомпонентов Valeo участвует в так называемом «пакте оборонных дронов», объединяющем около сотни компаний.
