Скорость, недоступная человеку: робот-бурильщик революционизирует подготовку дата-центров
Американский производитель силового инструмента DEWALT объединился с компанией August Robotics, чтобы представить, как утверждается, первый в мире робот, рассчитанный на работу в составе «роя» и предназначенный для бурения бетона. Проект нацелен на резкое ускорение строительства дата-центров на фоне стремительного роста глобального спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ).
Роботизированная система, представленная брендом, принадлежащим корпорации Stanley Black & Decker, автоматизирует один из самых трудоемких этапов возведения дата-центров — сверление тысяч высокоточных отверстий, необходимых для крепления серверных стоек и монтажа подвесных инженерных систем: механических, электрических и сантехнических.
Как следует из пресс-релиза DEWALT, робот уже проходит пилотную эксплуатацию у одного из крупнейших гиперскейлеров (крупная сеть дата-центров по всему миру) и успел поработать на десяти этапах строительства дата-центров.
По данным компании, система способна бурить до десяти раз быстрее традиционных методов, а общий срок строительства может сокращаться до 80 недель.
Робот работает автономно и изначально спроектирован для применения «роями»: несколько машин могут одновременно выполнять бурение на обширных строительных площадках.
В DEWALT подчеркнули, что такой подход не только ускоряет процесс, но и снижает стоимость одного отверстия, а также повышает безопасность на стройплощадке за счет сокращения объема ручных работ.
