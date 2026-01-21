  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
21 января, 08:30
Рейтинг: +750
Посты: 2278

Скорость, недоступная человеку: робот-бурильщик революционизирует подготовку дата-центров

Американский производитель силового инструмента DEWALT объединился с компанией August Robotics, чтобы представить, как утверждается, первый в мире робот, рассчитанный на работу в составе «роя» и предназначенный для бурения бетона. Проект нацелен на резкое ускорение строительства дата-центров на фоне стремительного роста глобального спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ).

Робот для бурения бетона / © DEWALT
Робот для бурения бетона / © DEWALT

Роботизированная система, представленная брендом, принадлежащим корпорации Stanley Black & Decker, автоматизирует один из самых трудоемких этапов возведения дата-центров — сверление тысяч высокоточных отверстий, необходимых для крепления серверных стоек и монтажа подвесных инженерных систем: механических, электрических и сантехнических.

Как следует из пресс-релиза DEWALT, робот уже проходит пилотную эксплуатацию у одного из крупнейших гиперскейлеров (крупная сеть дата-центров по всему миру) и успел поработать на десяти этапах строительства дата-центров.

По данным компании, система способна бурить до десяти раз быстрее традиционных методов, а общий срок строительства может сокращаться до 80 недель.

Робот работает автономно и изначально спроектирован для применения «роями»: несколько машин могут одновременно выполнять бурение на обширных строительных площадках.

В DEWALT подчеркнули, что такой подход не только ускоряет процесс, но и снижает стоимость одного отверстия, а также повышает безопасность на стройплощадке за счет сокращения объема ручных работ.

