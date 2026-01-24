Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: доля жителей стран Европы, не способных отапливать жилье
В некоторых странах Европы коммунальные платежи составляют заметную часть расходов домохозяйств. На инфографике показана доля жителей стран Европы, не способных отапливать жилье.
Во многих странах Европы нет центрального отопления, особенно на юге региона. Среднегодовые температуры в этих странах остаются относительно высокими, даже ночью. Однако иногда в квартирах и домах оказывается едва ли не холоднее, чем на улице. Одна из причин — изначальная проектировка зданий под защиту от жары, а не сохранение тепла.
По данным Евростата, в 2024 году более 41 миллиона человек в Евросоюзе не могли поддерживать достаточное тепло в своем жилье — это 9,2% населения.
С учетом кандидатов в ЕС и стран ЕАСТ, худшая ситуация сложилась в Албании, где треть населения (33.8%) не могла оплатить отопление. В Северной Македонии этот показатель достиг 30.6%.
Среди стран Евросоюза наиболее тяжелая ситуация сложилась в Греции и Болгарии. Там по 19% жителей не могли себе позволить отапливать свои дома. В Литве с этой проблемой столкнулись 18% населения.
В Евросоюзе лучшие показатели оказались у Финляндии, где лишь 2,7% не могут позволить себе отапливать жилье. Среди всех стран рейтинга наиболее благоприятно дела обстояли у Швейцарии. Там не способны обогреть свои дома и квартиры 0,7% населения.
