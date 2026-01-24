Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: доля жителей стран Европы, не способных отапливать жилье

Во многих странах Европы нет центрального отопления, особенно на юге региона. Среднегодовые температуры в этих странах остаются относительно высокими, даже ночью. Однако иногда в квартирах и домах оказывается едва ли не холоднее, чем на улице. Одна из причин — изначальная проектировка зданий под защиту от жары, а не сохранение тепла.

По данным Евростата, в 2024 году более 41 миллиона человек в Евросоюзе не могли поддерживать достаточное тепло в своем жилье — это 9,2% населения.

С учетом кандидатов в ЕС и стран ЕАСТ, худшая ситуация сложилась в Албании, где треть населения (33.8%) не могла оплатить отопление. В Северной Македонии этот показатель достиг 30.6%.

Среди стран Евросоюза наиболее тяжелая ситуация сложилась в Греции и Болгарии. Там по 19% жителей не могли себе позволить отапливать свои дома. В Литве с этой проблемой столкнулись 18% населения.

В Евросоюзе лучшие показатели оказались у Финляндии, где лишь 2,7% не могут позволить себе отапливать жилье. Среди всех стран рейтинга наиболее благоприятно дела обстояли у Швейцарии. Там не способны обогреть свои дома и квартиры 0,7% населения.