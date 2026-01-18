Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: крупнейшие производители серебра в мире
Серебро, известное человечеству с древнейших времен, сейчас не утратило своей значимости. На инфографике показаны основные производители серебра в мире.
Серебро — один из наиболее популярных материалов для создания украшений. Однако оно необходимо и для промышленности. Спрос на металл подогревается из-за роста производства солнечных панелей и чипов.
Во всем мире в 2024 году произвели 24 тысячи тонн серебра. Лидером на этом рынке с 6,3 тысячи тонн стала Мексика, хотя на нее приходится около 6% мировых запасов.
В тройку производителей также вошли Китай (3,3 тысячи тонн) и Перу (3,1 тысячи тонн), которые вместе произвели чуть больше лидера рейтинга. Также среди производителей серебра можно выделить Боливию и Польшу.
Чили и Россия произвели по 1,2 тысячи тонн серебра. В топ-10 также вошли США, Австралия и Казахстан.
Дефицит на рынке серебра продолжается уже пять лет. Пока его покрывают с помощью вторичной переработки. Цены на металл в последнее время активно росли, но в середине января упали на 7%. На это повлияло решение президента США Дональда Трампа не вводить новые торговые ограничения на импорт критически важных минералов.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
