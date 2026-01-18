Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: крупнейшие производители серебра в мире

Серебро, известное человечеству с древнейших времен, сейчас не утратило своей значимости. На инфографике показаны основные производители серебра в мире.

Инфографика: крупнейшие производители серебра в мире / © Visual Capitalist

Серебро — один из наиболее популярных материалов для создания украшений. Однако оно необходимо и для промышленности. Спрос на металл подогревается из-за роста производства солнечных панелей и чипов.

Во всем мире в 2024 году произвели 24 тысячи тонн серебра. Лидером на этом рынке с 6,3 тысячи тонн стала Мексика, хотя на нее приходится около 6% мировых запасов.

В тройку производителей также вошли Китай (3,3 тысячи тонн) и Перу (3,1 тысячи тонн), которые вместе произвели чуть больше лидера рейтинга. Также среди производителей серебра можно выделить Боливию и Польшу.

Чили и Россия произвели по 1,2 тысячи тонн серебра. В топ-10 также вошли США, Австралия и Казахстан.

Дефицит на рынке серебра продолжается уже пять лет. Пока его покрывают с помощью вторичной переработки. Цены на металл в последнее время активно росли, но в середине января упали на 7%. На это повлияло решение президента США Дональда Трампа не вводить новые торговые ограничения на импорт критически важных минералов.