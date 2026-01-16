Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый свободно летающий световой парус: студенты успешно развернули Alpha CubeSat
Команда студентов Корнеллского университета (США) успешно развернула первый в мире свободно летающий световой парус. Аппарат Alpha CubeSat стал также самым маленьким световым парусом, когда-либо развернутым в космосе, благодаря миниатюрному бортовому компьютеру ChipSat. Парус массой всего около 100 грамм вывели в космос 13 января с борта Международной космической станции (МКС).
Световые паруса представляют собой сравнительно новый способ космического движения, который в перспективе может позволить отправлять небольшие зонды далеко за пределы Солнечной системы. Они используют солнечный свет и приводятся в движение исключительно импульсом фотонов — частиц света.
Команда Alpha CubeSat из Лаборатории проектирования космических систем Корнеллского университета создала свой световой парус в рамках программы NASA, поддерживающей студенческие космические миссии.
Аппарат Alpha CubeSat спроектирован так, чтобы хранить и разворачивать световой парус. После развертывания он использует не ветер, а импульс солнечного света. Когда частицы света — фотоны — отражаются от сверхотражающей поверхности, каждый из них передает парусу крошечный толчок в направлении его ориентации. Совокупный эффект этих микроскопических импульсов обеспечивает движение аппарата без какого-либо топлива. Впервые этот принцип был продемонстрирован в космосе в 2019 году миссией LightSail 2 организации Planetary Society, запущенной на низкую околоземную орбиту. Для своего паруса команда выбрала ретрорефлекторный поликарбонатный материал.
Парус отделяется от CubeSat и функционирует независимо, что позволяет существенно уменьшить размеры аппарата. Его размер составляет примерно полметра, а масса — около 100 грамм. В эту массу входят и небольшие ChipSat, прикрепленные к парусу и выполняющие функции автономных бортовых компьютеров. Толщина самого паруса составляет всего 0,04 миллиметра.
Астронавты использовали роботизированную руку для выпуска небольшого космического аппарата со световым парусом. После установления связи студенческая команда передала команду в результате чего парус раскрылся.
В отличие от LightSail 2, световой парус Alpha полностью отделился от Alpha CubeSat и стал самостоятельным, свободно летающим космическим аппаратом. Его ChipSat — крошечные спутники — обеспечивают солнечное энергоснабжение, вычислительные мощности, работу датчиков и радиосвязь.
Нейробиологи выяснили, что чувство физического «я» возникает благодаря электрическим ритмам в теменной коре, которые работают как «тактовая частота» процессора. Управляя этими колебаниями, исследователи смогли менять способность людей отличать собственную руку от резинового протеза.
Исследователи обнаружили противоречащее существующему определению топологическое состояние в квантовом материале. Они считают, что пришло время переосмыслить определения для топологических систем и искать их в новых местах.
Изменить пищевые привычки может не только авторитет врача, но и обычный разговор между друзьями. Исследователи ВШЭ показали, что советы сверстников снижать потребление сахара работают так же эффективно, как и призывы экспертов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии