Первый свободно летающий световой парус: студенты успешно развернули Alpha CubeSat

Команда студентов Корнеллского университета (США) успешно развернула первый в мире свободно летающий световой парус. Аппарат Alpha CubeSat стал также самым маленьким световым парусом, когда-либо развернутым в космосе, благодаря миниатюрному бортовому компьютеру ChipSat. Парус массой всего около 100 грамм вывели в космос 13 января с борта Международной космической станции (МКС).

Изображение светового паруса спутника Alpha CubeSat, сделанное художником / © Cornell University

Световые паруса представляют собой сравнительно новый способ космического движения, который в перспективе может позволить отправлять небольшие зонды далеко за пределы Солнечной системы. Они используют солнечный свет и приводятся в движение исключительно импульсом фотонов — частиц света.

Команда Alpha CubeSat из Лаборатории проектирования космических систем Корнеллского университета создала свой световой парус в рамках программы NASA, поддерживающей студенческие космические миссии.

Аппарат Alpha CubeSat спроектирован так, чтобы хранить и разворачивать световой парус. После развертывания он использует не ветер, а импульс солнечного света. Когда частицы света — фотоны — отражаются от сверхотражающей поверхности, каждый из них передает парусу крошечный толчок в направлении его ориентации. Совокупный эффект этих микроскопических импульсов обеспечивает движение аппарата без какого-либо топлива. Впервые этот принцип был продемонстрирован в космосе в 2019 году миссией LightSail 2 организации Planetary Society, запущенной на низкую околоземную орбиту. Для своего паруса команда выбрала ретрорефлекторный поликарбонатный материал.

Парус отделяется от CubeSat и функционирует независимо, что позволяет существенно уменьшить размеры аппарата. Его размер составляет примерно полметра, а масса — около 100 грамм. В эту массу входят и небольшие ChipSat, прикрепленные к парусу и выполняющие функции автономных бортовых компьютеров. Толщина самого паруса составляет всего 0,04 миллиметра.

Астронавты использовали роботизированную руку для выпуска небольшого космического аппарата со световым парусом. После установления связи студенческая команда передала команду в результате чего парус раскрылся.

В отличие от LightSail 2, световой парус Alpha полностью отделился от Alpha CubeSat и стал самостоятельным, свободно летающим космическим аппаратом. Его ChipSat — крошечные спутники — обеспечивают солнечное энергоснабжение, вычислительные мощности, работу датчиков и радиосвязь.