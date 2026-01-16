Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: 50 самых мощных армий мира
Недавняя операция США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро наглядно показала, что военная мощь определяется не только численностью войск или превосходством в вооружениях.
Успешное извлечение Мадуро и его супруги с территории укрепленного военного объекта всего за несколько часов продемонстрировало, насколько решающую роль играют подготовка личного состава, разведка и логистика. Именно эти факторы во многом формируют реальную силу вооруженных сил.
Данная инфографика представляет рейтинг самых мощных армий мира в 2025 году. В его основе лежат данные Global Firepower Index, который оценивает военный потенциал 145 стран.
Индекс учитывает более 60 параметров, включая численность действующих военнослужащих, сухопутные, воздушные и военно-морские силы, логистические возможности, природные ресурсы и географические факторы. Важно отметить: чем ниже итоговый индекс военной мощи, тем сильнее страна.
Первое место занимает США — с самым низким показателем индекса и более чем 1,3 миллиона военнослужащих на действительной службе. Это отражает их беспрецедентный глобальный охват, передовые технологии и мощную логистическую инфраструктуру.
Следом идут Россия и Китай. Китай выделяется самой крупной численностью активных войск среди тройки лидеров — свыше двух миллионов человек, тогда как Россия сочетает значительные людские ресурсы с обширными сухопутными и стратегическими возможностями.
Хотя количество военнослужащих имеет значение, оно не дает полной картины. Такие страны, как Япония, Великобритания и Франция, входят в десятку лидеров, несмотря на гораздо меньшие по численности армии по сравнению с некоторыми государствами, стоящими ниже в рейтинге.
Высокая позиция Японии обусловлена развитым военно-морским и военно-воздушным флотом: одним из самых мощных в мире соединений эсминцев, современными истребителями и эффективной системой противоракетной обороны.
Великобритания, несмотря на сравнительно небольшую сухопутную армию, располагает сильными авиационными и морскими силами и глубоко интегрирована в операции НАТО. Франция же сохраняет место среди ведущих военных держав благодаря наличию ядерного оружия, океанского флота и доказанной способности самостоятельно проводить зарубежные военные операции.
