Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 января, 10:18
В Индии и Китае впервые за десятилетия снизилась угольная энергетика

В Индии и Китае впервые более чем за 50 лет упало производство угольной электроэнергии. Одна из причин — развитие возобновляемой энергетики в обеих странах.

# Индия
# Китая
# уголь
# экономика
# энергетика
Угольная электростанция близь Тяньцзиня (Китай) / © Shubert Ciencia, Wikipedia 
Угольная электростанция близь Тяньцзиня (Китай) / © Shubert Ciencia, Wikipedia 

Как обратил внимание The Independent, производство электроэнергии угольными электростанциями в 2025 году в Китае упало на 1,6%, в Индии — на 3%. Обе страны — крупнейшие потребители угля в мире. В обоих случаях показатели угольной энергетики снизились впервые с начала 1970-х годов. Однако пока не ясно, продолжится ли это падение.

По данным аналитиков из Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, потребление угля в Индии и Китае снизилось, хотя спрос на электроэнергию продолжал расти.

На долю этих стран приходится более половины мировой угольной генерации. Как отмечается в отчете, подготовленном по заказу Carbon Brief, снижение угольной генерации имеет международную значимость. Изменения в энергосистемах Китая и Индии оказывают огромное влияние на глобальные выбросы.

В Китае производство угольной электроэнергии снизилось на фоне продолжающегося роста спроса на электроэнергию. Китай добавил 300 гигаватт солнечных мощностей и 100 гигаватт ветровых. Выработка электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях в общей сложности выросла на 450 тераватт-часов, объем ядерной генерации — на 35 тераватт-часов.

Гидроэнергетика в Китае в последние годы столкнулась с трудностями из-за засухи, но в 2025 году она восстановилась. Это также снизило нагрузку на угольные электростанции. Роста выработки электроэнергии из возобновляемых источников оказалось достаточно, чтобы покрыть увеличение спроса. Это позволило сократить угольную генерацию несмотря на продолжающийся экономический рост.

Индия за первые 11 месяцев 2025 года добавила 35 гигаватт солнечных мощностей, шесть гигаватт ветровых и 3,5 гигаватта гидроэнергетических. Совокупные возобновляемые мощности выросли на 44% в годовом исчислении.

Благодаря этому угольным электростанциям не нужно работать на полную мощность, что приведет к падению добычи угля, несмотря на продолжающийся экономический рост. В Индии впервые возобновляемая энергетика привела к снижению загрузки угольных электростанций.

Однако чистая энергетика — не единственный фактор, повлиявший на угольные электростанции. Благодаря погодным условиям в Индии спрос на электроэнергию рос не сильно, так как снизилась потребность в охлаждении помещений. В Китае темпы роста замедлились после резкого восстановления, происходившего в предыдущие годы после пандемии.

Хотя угольная генерация упала, обе страны наращивали угольные мощности. Китай продолжил строительство из-за опасений по поводу энергетической безопасности и необходимости удовлетворения пикового спроса. Индия также продолжила реализацию новых угольных проектов. С их помощью страна планирует поддерживать промышленный рост и покрывать необходимость в электроэнергии во время сильной жары.

Это увеличит разрыв между существующими угольными мощностями и тем, сколько угольной энергии на самом деле вырабатывается. В обеих странах с каждым годом сокращается время работы угольных электростанций. Это вызывает обеспокоенность по поводу долгосрочных затрат и напрасных инвестиций.

Если чистая энергия продолжит удовлетворять рост спроса в Китае и Индии, мировая потребность в угле может стабилизироваться раньше, чем ожидалось. Это повлияет на глобальные выбросы, международные рынки угля и крупных экспортеров — Австралию и Индонезию.

