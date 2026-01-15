Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупный китайский БПЛА впервые выполнил дальний логистический рейс над высокогорьем

Крупный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа FP-985 Taurus 14 января выполнил логистический полет над плато, пролетев из города Ньингчи в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая в Мяньян провинции Сычуань. Протяженность маршрута в одну сторону превысила 1100 километров.

Большой беспилотный летательный аппарат FP-985 Taurus / © Синьхуа

В ходе полета беспилотник доставил сельскохозяйственную продукцию из Сицзана. Этот рейс стал первым подтвержденным испытанием логистического маршрута с использованием крупного БПЛА в высокогорных районах Китая.

Сообщается, что Taurus обладает максимальной взлетной массой 5,7 тонны, эффективной грузоподъемностью свыше двух тонн и перегонной дальностью более 2000 километров.

Аппарат предназначен для формирования логистических маршрутов между Сычуанью и Сицзаном, что позволит нарастить вывоз местной аграрной продукции и упростить доставку различных грузов в труднодоступные районы плато.

FP-985 Taurus также спроектирован для работы в экстремальных условиях — на больших высотах, в холодном климате и в среде с повышенным содержанием соли, характерной для островных территорий. Благодаря системам противообледенения и высокой устойчивости к сильному ветру БПЛА способен выполнять всепогодные и продолжительные операции.