Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Численность атомного подводного флота Китая превзошла российскую и приблизилась к уровню США

Китай обошел Россию по количеству атомных подлодок. Согласно обновленным оценкам, КНР стала второй в мире по численности флота подводных лодок с ядерной энергетической установкой.

Китайская подлодка проекта 094 / © U.S. Naval Institute / Wikimedia Commons

Китай располагает примерно 32 действующими атомными подлодками, опередив Россию, у которой, по разным оценкам, насчитывается около 25–28 боеготовых единиц. Впереди находятся только Соединенные Штаты, обладающие крупнейшим в мире атомным подводным флотом.

Военно-морские силы США сохраняют значительный отрыв: по состоянию на конец 2025 года на вооружении американского флота находилась 71 атомная подлодка. Тем не менее быстрый рост китайского флота заметно сократил разрыв и изменил устоявшиеся представления о подводном превосходстве, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно оценке, на которую ссылается издание Defense Blog, численность китайских атомных подлодок впервые вывела страну уверенно впереди России.

В настоящее время Китай эксплуатирует девять атомных многоцелевых подлодок проектов 093 и 093A, которые составляют основу его флота. Они считаются полностью развернутыми и пригодными для выполнения широкого спектра боевых задач. Наряду с ними на вооружение поступают подлодки проекта 093B с крылатыми ракетами, оснащенные вертикальными пусковыми установками.

По оценкам, построено около 16 корпусов проекта 093B: часть из них уже находится в строю, остальные — на этапах строительства или ходовых испытаний. Эта серия считается крупнейшей в мире программой строительства атомных ударных подлодок на текущий момент.

Морская составляющая ядерного сдерживания Китая базируется на девяти стратегических подлодках проектов 094 и 094A. Они способны нести баллистические ракеты подводного старта JL-2 и более современные JL-3 и считаются полностью боеготовыми.

Кроме того, Китай продвигается в разработке подлодок следующего поколения. Один атомный многоцелевой корабль проекта 095 находится на ранней стадии сборки, а первая стратегическая подлодка проекта 096, как сообщается, уже строится. Эти перспективные проекты призваны повысить скрытность, дальность и живучесть подводных сил.

В совокупности эти платформы доводят численность действующего атомного подводного флота Китая до 32 единиц в 2026 году, не считая перспективных лодок, которые находятся на этапе строительства.