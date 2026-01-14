Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Численность атомного подводного флота Китая превзошла российскую и приблизилась к уровню США
Китай обошел Россию по количеству атомных подлодок. Согласно обновленным оценкам, КНР стала второй в мире по численности флота подводных лодок с ядерной энергетической установкой.
Китай располагает примерно 32 действующими атомными подлодками, опередив Россию, у которой, по разным оценкам, насчитывается около 25–28 боеготовых единиц. Впереди находятся только Соединенные Штаты, обладающие крупнейшим в мире атомным подводным флотом.
Военно-морские силы США сохраняют значительный отрыв: по состоянию на конец 2025 года на вооружении американского флота находилась 71 атомная подлодка. Тем не менее быстрый рост китайского флота заметно сократил разрыв и изменил устоявшиеся представления о подводном превосходстве, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.
Согласно оценке, на которую ссылается издание Defense Blog, численность китайских атомных подлодок впервые вывела страну уверенно впереди России.
В настоящее время Китай эксплуатирует девять атомных многоцелевых подлодок проектов 093 и 093A, которые составляют основу его флота. Они считаются полностью развернутыми и пригодными для выполнения широкого спектра боевых задач. Наряду с ними на вооружение поступают подлодки проекта 093B с крылатыми ракетами, оснащенные вертикальными пусковыми установками.
По оценкам, построено около 16 корпусов проекта 093B: часть из них уже находится в строю, остальные — на этапах строительства или ходовых испытаний. Эта серия считается крупнейшей в мире программой строительства атомных ударных подлодок на текущий момент.
Морская составляющая ядерного сдерживания Китая базируется на девяти стратегических подлодках проектов 094 и 094A. Они способны нести баллистические ракеты подводного старта JL-2 и более современные JL-3 и считаются полностью боеготовыми.
Кроме того, Китай продвигается в разработке подлодок следующего поколения. Один атомный многоцелевой корабль проекта 095 находится на ранней стадии сборки, а первая стратегическая подлодка проекта 096, как сообщается, уже строится. Эти перспективные проекты призваны повысить скрытность, дальность и живучесть подводных сил.
В совокупности эти платформы доводят численность действующего атомного подводного флота Китая до 32 единиц в 2026 году, не считая перспективных лодок, которые находятся на этапе строительства.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Исследователи Центра языка и мозга ВШЭ с помощью магнитоэнцефалографии изучили, как мозг взрослых и детей реагирует на слова при чтении. Они показали, что у детей мозг дольше обрабатывает даже часто употребляющиеся в речи слова, а слова, которые встречаются редко, и псевдослова обрабатывает одинаково — медленно и по частям. С возрастом система перестраивается: высокочастотные слова переходят на быстрый маршрут, а вот новые сочетания букв по-прежнему анализируются медленно.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
