Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Найдено первое письменное свидетельство реставрации зиккурата Киша возрастом 2500 лет
В Ираке археологи обнаружили два глиняных цилиндра с надписями — самое раннее из известных на сегодняшний день фундаментальных письменных свидетельств, посвященных восстановлению зиккурата в древнем городе Киш. Эти находки содержат царские надписи, в которых зафиксированы архитектурные работы и молитвы царя Навуходоносора.
Ранее археологам удавалось находить лишь упоминания о зиккурате Киша на клейменых кирпичах. Теперь же исследователи получили в распоряжение полноценный царский текст, принадлежащий одному из величайших строителей Вавилона — Навуходоносору. Два почти идентичных цилиндра подробно описывают его замысел по восстановлению зиккурата, возведенного при более раннем правителе, имя которого в тексте не упоминается.
По стилю повествования надпись напоминает миф: царь рассказывает о божественном вдохновении, побудившем его приступить к восстановлению сооружения. Согласно тексту, боги Забаба и Иштар призвали Навуходоносора к действию, поскольку храм пришел в упадок и нуждался в ремонте.
Хотя строительная деятельность Навуходоносора давно окружена легендами, именно эти два цилиндра впервые документально фиксируют реальный масштаб его работ, передавая также его собственные слова — объявление о намерениях и объяснение, почему проект был осуществлен во имя богов.
Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Iraq, двое местных жителей передали два массивных цилиндра бочкообразной формы, изготовленных из обожженной глины, Государственному совету по древностям и наследию Ирака. Артефакты были обнаружены случайно «на холме зиккурата» в Тель-эль-Ухаймире — месте, где находятся руины древнего Киша.
Текст на обоих цилиндрах расположен в двух колонках, разделенных вертикальной линией. В начальных строках царь провозглашает свои титулы и упоминает некоторые из своих религиозных деяний, после чего переходит к основной теме. Он рассказывает о том, что зиккурат был построен одним из прежних царей и впоследствии восстановлен другим правителем. Затем Навуходоносор вписывает себя в эту преемственность и излагает свои планы, посвящая восстановление богам города — Забабе и Иштар.
Забаба — бог войны, его супруга Иштар — богиня войны и любви. В древней Месопотамии большинство богов и их жен почитались в одном храме. Кроме того, Иштар была главной богиней Урука и поклонялись ей во многих городах.
В надписи говорится: «…Зиккурат Киша, который в древности воздвиг один из царей, но стены его осели; затем другой царь восстановил поврежденные стены и укрепил сооружение. Однако с течением времени он вновь ослаб, стены его обрушились, а проливные дожди смыли кирпичную кладку».
Отсутствие имени прежнего правителя озадачило археологов и стало предметом дискуссий. «Трудно ответить, почему он не назвал этого царя», — отметили исследователи.
Зато Навуходоносор подробно упоминает богов, заявляя, что он «украсил внешний облик зиккурата и сделал его сияющим» в их честь.
Текст завершается молитвой: «О Забаба и Иштар, взирайте на это деяние, и по вашему возвышенному велению да будут дни мои долгими, да достигну я глубокой старости, да одержу победу над врагами, да сокрушу противников моих и вашими грозными оружиями поражу и свяжу моих врагов».
Эти глиняные цилиндры можно назвать своеобразными «капсулами времени», в которых запечатлены достижения и религиозное благочестие царей древности.
Наджиб Наджар — концептуальный цифровой художник из Йемена, автор научно-фантастических городских пейзажей. Более десять лет он работает в кино- и гейм-индустрии, создавая визуальные миры, которые оживают в фильмах и играх.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
Эксперимент по пересадке микробиоты показал, что бактерии приматов с крупным мозгом активируют у грызунов те же генетические механизмы, которые отвечают за высокий интеллект у людей.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Октября, 2022
Грезы о весне искусственного интеллекта
17 Декабря, 2014
Топ ошибок человечества
29 Декабря, 2019
Психология выборов: управление толпой
4 Сентября, 2015
Какой будет медицина через 100 лет?
13 Ноября, 2014
Человечество глупеет?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии