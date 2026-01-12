Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Найдено первое письменное свидетельство реставрации зиккурата Киша возрастом 2500 лет

В Ираке археологи обнаружили два глиняных цилиндра с надписями — самое раннее из известных на сегодняшний день фундаментальных письменных свидетельств, посвященных восстановлению зиккурата в древнем городе Киш. Эти находки содержат царские надписи, в которых зафиксированы архитектурные работы и молитвы царя Навуходоносора.

3D-сканирование цилиндра / © Jawad and Al-Ammari 2025

Ранее археологам удавалось находить лишь упоминания о зиккурате Киша на клейменых кирпичах. Теперь же исследователи получили в распоряжение полноценный царский текст, принадлежащий одному из величайших строителей Вавилона — Навуходоносору. Два почти идентичных цилиндра подробно описывают его замысел по восстановлению зиккурата, возведенного при более раннем правителе, имя которого в тексте не упоминается.

По стилю повествования надпись напоминает миф: царь рассказывает о божественном вдохновении, побудившем его приступить к восстановлению сооружения. Согласно тексту, боги Забаба и Иштар призвали Навуходоносора к действию, поскольку храм пришел в упадок и нуждался в ремонте.

Хотя строительная деятельность Навуходоносора давно окружена легендами, именно эти два цилиндра впервые документально фиксируют реальный масштаб его работ, передавая также его собственные слова — объявление о намерениях и объяснение, почему проект был осуществлен во имя богов.

Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Iraq, двое местных жителей передали два массивных цилиндра бочкообразной формы, изготовленных из обожженной глины, Государственному совету по древностям и наследию Ирака. Артефакты были обнаружены случайно «на холме зиккурата» в Тель-эль-Ухаймире — месте, где находятся руины древнего Киша.

Текст на обоих цилиндрах расположен в двух колонках, разделенных вертикальной линией. В начальных строках царь провозглашает свои титулы и упоминает некоторые из своих религиозных деяний, после чего переходит к основной теме. Он рассказывает о том, что зиккурат был построен одним из прежних царей и впоследствии восстановлен другим правителем. Затем Навуходоносор вписывает себя в эту преемственность и излагает свои планы, посвящая восстановление богам города — Забабе и Иштар.

Забаба — бог войны, его супруга Иштар — богиня войны и любви. В древней Месопотамии большинство богов и их жен почитались в одном храме. Кроме того, Иштар была главной богиней Урука и поклонялись ей во многих городах.

В надписи говорится: «…Зиккурат Киша, который в древности воздвиг один из царей, но стены его осели; затем другой царь восстановил поврежденные стены и укрепил сооружение. Однако с течением времени он вновь ослаб, стены его обрушились, а проливные дожди смыли кирпичную кладку».

Отсутствие имени прежнего правителя озадачило археологов и стало предметом дискуссий. «Трудно ответить, почему он не назвал этого царя», — отметили исследователи.

Зато Навуходоносор подробно упоминает богов, заявляя, что он «украсил внешний облик зиккурата и сделал его сияющим» в их честь.

Текст завершается молитвой: «О Забаба и Иштар, взирайте на это деяние, и по вашему возвышенному велению да будут дни мои долгими, да достигну я глубокой старости, да одержу победу над врагами, да сокрушу противников моих и вашими грозными оружиями поражу и свяжу моих врагов».

Эти глиняные цилиндры можно назвать своеобразными «капсулами времени», в которых запечатлены достижения и религиозное благочестие царей древности.