В китайских ТЦ установили двери в туалетах, которые становятся прозрачными во время курения

Торговые центры на юге Китая придумали необычный способ борьбы с курением в мужских туалетах. Если посетитель начинает курить, дверь в кабинке становится прозрачной.

В китайских ТЦ установили двери в туалетах, которые становятся прозрачными во время курения / © SCMP composite / Shutterstock / Douyin

Как сообщает South China Morning Post, необычные двери появились в нескольких торговых центрах Шеньчженя (провинция Гуандун).

Создатели стекла использовали технологию, благодаря которой стекло остается непрозрачным большую часть времени. Однако при обнаружении дыма питание отключается, а стекло становится прозрачным.

Торговые центры развесили предупреждения для посетителей. На дверях появились таблички: «Стекло станет прозрачным, если вы начнете курить. Контролируйте желание покурить, если не хотите прославиться в интернете».

Традиционные методы борьбы с курением, такие как предупреждения и штрафы, оказались малоэффективными. Насколько эффективной оказалась новая мера, в публикации не уточняется. Однако инициатива понравилась интернет-пользователям.