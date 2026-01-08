Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Короткие, но интенсивные физические нагрузки подавили рост раковых клеток
Ученые выяснили, что короткие и интенсивные тренировки снижают риск развития рака кишечника. Это дает исследователям надежду, что в будущем появятся новые методы лечения онкологических заболеваний.
Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили, что выполнение физических упражнений в течение 10 минут способно замедлить рост рака кишечника, а также ускорить восстановление поврежденной ДНК. Исследование опубликовано в International Journal of Cancer.
Физические упражнения усиливали концентрацию нескольких малых молекул в крови. Некоторые из них оказались связаны с уменьшением воспаления, улучшением функционирования кровеносных сосудов и метаболизма.
Исследователи с помощью этих молекул воздействовали в лабораторных условиях на клетки рака кишечника. Это повлияло на активность более 1300 генов, включая гены участвующие в восстановлении ДНК, производстве энергии и росте раковых клеток.
Ученые провели исследование с участием 30 здоровых мужчин и женщин с избыточным весом или ожирением в возрасте от 50 до 78 лет. У них брали образцы крови до и после катания на велосипеде в течение 10-12 минут.
После этого ученые проанализировали 249 белков. Исследователи наблюдали повышение 13 белков, включая интерлейкин-6 (IL-6), который участвует в процессах восстановления ДНК поврежденных клеток.
По словам одного из авторов исследования Сэма Оранджа, короткие тренировки не только приносят пользу здоровым тканям, но и создают среду, в которой раковым клеткам сложнее расти. Он пояснил, что физические упражнения через кровеносную систему подают сигналы, способные влиять на тысячи генов в раковых клетках.
Орандж отметил, что в будущем результаты исследования могут помочь создать новые методы лечения, имитирующие полезный эффект от физических упражнений. Такая терапия потенциально сможет влиять на процессы восстановления поврежденной ДНК и улучшать использование клетками энергии.
В будущем исследователи планируют проверить, приводят ли регулярные тренировки к длительным изменениям. Также они хотят изучить, как эти эффекты сочетаются со стандартными методами лечения рака, такими как химиотерапия и лучевая терапия.
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.
Ученые исследовали, как решить проблему энергоснабжения в отдаленных регионах с помощью установок на топливных элементах
Более 2,8 млн квадратных километров России — от Чукотки до Таймыра — остаются без центрального энергоснабжения, что ежегодно обходится экономике страны в десятки миллиардов рублей на завоз топлива и ремонт оборудования. Бесперебойное энергоснабжение на удаленных территориях может обеспечиваться за счет внедрения энергоустановок на топливных элементах. Ученые Пермского Политеха оценили жизненный цикл такой установки и исследовали оптимальные режимы работы. Это позволит увеличить срок эксплуатации оборудования, уменьшить углеродный след и снизить себестоимость до восьми рублей за киловатт-час для потребителя, что сопоставимо с ценами центральной России. Энергоустановки на топливных элементах в перспективе могут стать надежным и недорогим источником энергоснабжения удаленных поселков и промышленных объектов, снизить вредное воздействие на хрупкую арктическую природу.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
