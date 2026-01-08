Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Короткие, но интенсивные физические нагрузки подавили рост раковых клеток

Ученые выяснили, что короткие и интенсивные тренировки снижают риск развития рака кишечника. Это дает исследователям надежду, что в будущем появятся новые методы лечения онкологических заболеваний.

Женщина на велотренажере / © freepik

Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили, что выполнение физических упражнений в течение 10 минут способно замедлить рост рака кишечника, а также ускорить восстановление поврежденной ДНК. Исследование опубликовано в International Journal of Cancer.

Физические упражнения усиливали концентрацию нескольких малых молекул в крови. Некоторые из них оказались связаны с уменьшением воспаления, улучшением функционирования кровеносных сосудов и метаболизма.

Исследователи с помощью этих молекул воздействовали в лабораторных условиях на клетки рака кишечника. Это повлияло на активность более 1300 генов, включая гены участвующие в восстановлении ДНК, производстве энергии и росте раковых клеток.

Ученые провели исследование с участием 30 здоровых мужчин и женщин с избыточным весом или ожирением в возрасте от 50 до 78 лет. У них брали образцы крови до и после катания на велосипеде в течение 10-12 минут.

После этого ученые проанализировали 249 белков. Исследователи наблюдали повышение 13 белков, включая интерлейкин-6 (IL-6), который участвует в процессах восстановления ДНК поврежденных клеток.

По словам одного из авторов исследования Сэма Оранджа, короткие тренировки не только приносят пользу здоровым тканям, но и создают среду, в которой раковым клеткам сложнее расти. Он пояснил, что физические упражнения через кровеносную систему подают сигналы, способные влиять на тысячи генов в раковых клетках.

Орандж отметил, что в будущем результаты исследования могут помочь создать новые методы лечения, имитирующие полезный эффект от физических упражнений. Такая терапия потенциально сможет влиять на процессы восстановления поврежденной ДНК и улучшать использование клетками энергии.

В будущем исследователи планируют проверить, приводят ли регулярные тренировки к длительным изменениям. Также они хотят изучить, как эти эффекты сочетаются со стандартными методами лечения рака, такими как химиотерапия и лучевая терапия.