Олег Гончар
Олег Гончар
26 декабря, 07:41
Рейтинг: +737
Посты: 2252

Китай превратил гражданское судно в своеобразный корабль

В социальных сетях появились снимки гражданского китайского судна в районе острова Фусин, на палубе которого установлены контейнеры для размещения вооружений и различных сенсоров. Иными словами, компоновка выглядит как импровизированная надстройка, превращающая обычный сухогруз в своего рода тяжеловооруженный надводный корабль.

# Китай
# оружие
# ракеты
# флот
Китай превратил гражданское судно в своеобразный корабль / © Weibo
Китай превратил гражданское судно в своеобразный корабль / © Weibo

В частности, перед ходовой рубкой на трех контейнерах смонтирован крупный вращающийся фазированный радиолокатор, а по другую сторону палубы, на двух контейнерах, размещен еще один купольный радиолокационный или коммуникационный модуль.

В носовой части судна, высоко над палубой, на двух контейнерах установлен 30-миллиметровых зенитный артиллерийский комплекс ближнего боя Type 1130, предназначенный для последнего рубежа обороны от атакующих целей, прежде всего крылатых ракет. На уровень ниже, по обоим бортам, на еще одной паре контейнеров размещены пусковые установки ложных целей Type 726. Крупные цилиндрические модули, по всей видимости, являются аварийными спасательными плотами, что, вероятно, связано с увеличенной численностью экипажа, необходимой для эксплуатации подобной конфигурации.

Однако главный элемент, заставляющий приподнять брови, — это палуба, практически полностью покрытая контейнерными установками вертикального пуска. Они установлены в пять рядов по ширине и три по глубине, причем каждый контейнер содержит по четыре крупные пусковые трубы. В сумме это дает внушительные 60 вертикальных пусковых ячеек — примерно две трети боекомплекта эсминца типа Arleigh Burke серий Flight I или II.

Судя по массивной радиолокационной установке, роль этого судна, вероятно, ближе к кораблю радиолокационного дозора и противовоздушной обороны, а не просто к носителю ракет. Тем не менее это не исключает возможности размещения в контейнерных пусковых установках и других типов вооружений. В любом случае подобная платформа могла бы быть полезна для длительного обеспечения ПВО в заданном районе.

Китай дает понять, что способен и, вероятнее всего, намерен превращать суда своего огромного торгового флота не просто в боевые платформы, а в полноценные корабли.

Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

