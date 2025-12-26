Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай превратил гражданское судно в своеобразный корабль
В социальных сетях появились снимки гражданского китайского судна в районе острова Фусин, на палубе которого установлены контейнеры для размещения вооружений и различных сенсоров. Иными словами, компоновка выглядит как импровизированная надстройка, превращающая обычный сухогруз в своего рода тяжеловооруженный надводный корабль.
В частности, перед ходовой рубкой на трех контейнерах смонтирован крупный вращающийся фазированный радиолокатор, а по другую сторону палубы, на двух контейнерах, размещен еще один купольный радиолокационный или коммуникационный модуль.
В носовой части судна, высоко над палубой, на двух контейнерах установлен 30-миллиметровых зенитный артиллерийский комплекс ближнего боя Type 1130, предназначенный для последнего рубежа обороны от атакующих целей, прежде всего крылатых ракет. На уровень ниже, по обоим бортам, на еще одной паре контейнеров размещены пусковые установки ложных целей Type 726. Крупные цилиндрические модули, по всей видимости, являются аварийными спасательными плотами, что, вероятно, связано с увеличенной численностью экипажа, необходимой для эксплуатации подобной конфигурации.
Однако главный элемент, заставляющий приподнять брови, — это палуба, практически полностью покрытая контейнерными установками вертикального пуска. Они установлены в пять рядов по ширине и три по глубине, причем каждый контейнер содержит по четыре крупные пусковые трубы. В сумме это дает внушительные 60 вертикальных пусковых ячеек — примерно две трети боекомплекта эсминца типа Arleigh Burke серий Flight I или II.
Судя по массивной радиолокационной установке, роль этого судна, вероятно, ближе к кораблю радиолокационного дозора и противовоздушной обороны, а не просто к носителю ракет. Тем не менее это не исключает возможности размещения в контейнерных пусковых установках и других типов вооружений. В любом случае подобная платформа могла бы быть полезна для длительного обеспечения ПВО в заданном районе.
Китай дает понять, что способен и, вероятнее всего, намерен превращать суда своего огромного торгового флота не просто в боевые платформы, а в полноценные корабли.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Бурение — единственный способ добычи подземных углеводородов, но традиционные буровые растворы на основе нефтехимии создают серьезную экологическую угрозу. Их токсичные отходы отравляют почву и грунтовые воды, нанося долгосрочный ущерб экосистемам и здоровью людей. В качестве решения разрабатываются «зеленые» альтернативы: биоразлагаемые компоненты из отходов сельского хозяйства, растительных масел и природных полимеров, а также наночастицы. Однако у них есть недостатки: органические составы не всегда устойчивы к температурным условиям в скважинах, а нанотехнологии — дороги и не всегда экологичны. Это препятствует массовому переходу на безопасные методы. Ученые Пермского Политеха совместно с международными исследователями разработали новые классы реагентов для нефтедобычи, сочетающие биоразлагаемые компоненты с наночастицами. Данные составы сокращают вредные утечки более чем на 31% и при этом полностью разлагаются, не нанося ущерба природе.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
