Фото: научные процессы крупным планом
Ученая и фотограф Фелис Франкель снимала в макрорежиме повседневные моменты. С помощью фотографий она обратила внимание на скрытые научные процессы, которые люди не всегда замечают.
На изображение попал кусок опала. Синие линии — это прожилки в минерале. Когда свет проходит через камень, он дифрагирует — огибает волнами препятствия, встречающиеся на пути. Какие цвета мы видим, определяет диаметр мелких сфер кремнезема, составляющих его слои, и расстояние между этими сферами.
Эту фотографию Франкель сделала, когда готовила перец. На крышке сковороды образовался конденсат. Крошечные капли выполняли роль линз, передавая цвет перца через крышку.
Это — пятисантиметровый образец агата. Франкель засняла его с высоким разрешением с помощью настольного сканера. Узоры на минерале — слои кремнезема.
В этом случае внимание Франкель привлекли цвета медной кастрюли. Когда медь подвергается воздействию тепла и воздуха, она окисляется и образует разноцветные соединения меди.
На фотографию попало масло, капавшее из автомобиля. Оно образовало тонкую пленку на поверхности лужи. Свет отражался от верхней и нижней границ масляного слоя, толщина которого неоднородна. Из-за отражений возникли волны разной длины.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
