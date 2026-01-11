Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фото: научные процессы крупным планом

Ученая и фотограф Фелис Франкель снимала в макрорежиме повседневные моменты. С помощью фотографий она обратила внимание на скрытые научные процессы, которые люди не всегда замечают.

Кусок опала / © Felice Frankel, Phenomenal Moment

На изображение попал кусок опала. Синие линии — это прожилки в минерале. Когда свет проходит через камень, он дифрагирует — огибает волнами препятствия, встречающиеся на пути. Какие цвета мы видим, определяет диаметр мелких сфер кремнезема, составляющих его слои, и расстояние между этими сферами.

Перец сквозь капли на крышке / © Felice Frankel, Phenomenal Moment

Эту фотографию Франкель сделала, когда готовила перец. На крышке сковороды образовался конденсат. Крошечные капли выполняли роль линз, передавая цвет перца через крышку.

Агат / © Felice Frankel, Phenomenal Moment

Это — пятисантиметровый образец агата. Франкель засняла его с высоким разрешением с помощью настольного сканера. Узоры на минерале — слои кремнезема.

Медная кастрюля / © Felice Frankel, Phenomenal Moment

В этом случае внимание Франкель привлекли цвета медной кастрюли. Когда медь подвергается воздействию тепла и воздуха, она окисляется и образует разноцветные соединения меди.

Машинное масло/ © Felice Frankel, Phenomenal Moment

На фотографию попало масло, капавшее из автомобиля. Оно образовало тонкую пленку на поверхности лужи. Свет отражался от верхней и нижней границ масляного слоя, толщина которого неоднородна. Из-за отражений возникли волны разной длины.