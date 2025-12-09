Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Подводная камера запечатлела редкого семирукого осьминога
Редчайший Haliphron atlanticus, он же семирукий осьминог, попал на камеру на глубине около 700 метров.
Этого головоногого моллюска обнаружил подводный аппарат Ventana, которым дистанционно управляли сотрудники Научно-исследовательского института Монтерей Бей Аквариум (MBARI). По данным MBARI, встреча произошла во время недавней экспедиции в заливе Монтерей и стала всего лишь четвертым наблюдением вида за почти сорок лет глубоководных исследований.
Старший научный сотрудник Стивен Хэддок и специалисты группы биоразнообразия и биооптики MBARI наткнулись на осьминога примерно на глубине около 700 метров. Используя систему камер 4K, созданную инженерами MBARI специально для глубоководных миссий, команда смогла задокументировать внешний вид и поведение животного в высоком разрешении.
Новые кадры дополняют скудную, но постепенно растущую коллекцию наблюдений одного из наиболее скрытных глубоководных существ. Самки Haliphron atlanticus могут достигать значительных размеров — до 3,5 метра, тогда как самцы гораздо меньше. Несмотря на название, у вида, как и у всех осьминогов, восемь щупалец. У самцов одно из них — репродуктивное гектокотиль — спрятано в мешочке под правым глазом, что и создает иллюзию «семи рук».
На кадрах осьминог держит в щупальцах ярко-красную медузу (Periphylla periphylla), которой Haliphron atlanticus питается. Предыдущие исследования Хэддока и его коллеги Хенка-Яна Ховинга впервые показали, что этот вид охотится на медуз; впоследствии это подтвердилось анализом музейных образцов. Хотя такие животные содержат мало питательных веществ, они чрезвычайно распространены на глубоководье и служат пищей для множества крупных хищников.
