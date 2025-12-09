  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
9 декабря, 08:13
Рейтинг: +516
Посты: 787

Подводная камера запечатлела редкого семирукого осьминога

Редчайший Haliphron atlanticus, он же семирукий осьминог, попал на камеру на глубине около 700 метров.

Сообщество
# животные
# осьминоги
# природа
# фотографии
Подводная камера запечатлела редкого семирукого осьминога / © MBARI
Подводная камера запечатлела редкого семирукого осьминога / © MBARI

Этого головоногого моллюска обнаружил подводный аппарат Ventana, которым дистанционно управляли сотрудники Научно-исследовательского института Монтерей Бей Аквариум (MBARI). По данным MBARI, встреча произошла во время недавней экспедиции в заливе Монтерей и стала всего лишь четвертым наблюдением вида за почти сорок лет глубоководных исследований.

Подводная камера запечатлела редкого семирукого осьминога / © MBARI
Подводная камера запечатлела редкого семирукого осьминога / © MBARI

Старший научный сотрудник Стивен Хэддок и специалисты группы биоразнообразия и биооптики MBARI наткнулись на осьминога примерно на глубине около 700 метров. Используя систему камер 4K, созданную инженерами MBARI специально для глубоководных миссий, команда смогла задокументировать внешний вид и поведение животного в высоком разрешении.

Новые кадры дополняют скудную, но постепенно растущую коллекцию наблюдений одного из наиболее скрытных глубоководных существ. Самки Haliphron atlanticus могут достигать значительных размеров — до 3,5 метра, тогда как самцы гораздо меньше. Несмотря на название, у вида, как и у всех осьминогов, восемь щупалец. У самцов одно из них — репродуктивное гектокотиль — спрятано в мешочке под правым глазом, что и создает иллюзию «семи рук».

На кадрах осьминог держит в щупальцах ярко-красную медузу (Periphylla periphylla), которой Haliphron atlanticus питается. Предыдущие исследования Хэддока и его коллеги Хенка-Яна Ховинга впервые показали, что этот вид охотится на медуз; впоследствии это подтвердилось анализом музейных образцов. Хотя такие животные содержат мало питательных веществ, они чрезвычайно распространены на глубоководье и служат пищей для множества крупных хищников.

