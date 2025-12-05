Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Загадка из Южной Кореи: как 900-летние чаши со дна моря сохранились в идеальном состоянии

Со дна моря в Южной Кореи подняли чаши из селадона — особого вида керамики. Они сохранились в необычайно хорошем состоянии, будто их только достали из печи.

Керамические чаши, поднятые со дна моря / © Yonhap

Археологи из Южной Кореи обнаружили миски и чашки из селадона эпохи Корё, датируемые серединой XII века. Национальный научно-исследовательский институт морского культурного наследия показал находку. Поверхности чаш сияли, будто их только вынули из печи, а не со дна моря. Многие наблюдатели задавались вопросом, действительно ли им может быть почти 900 лет.

Как рассказал Хон Гван Хуэй из отдела подводных раскопок NRIMCH, ученые нашли 87 предметов из селадона. Уровень сохранности достигал практически 100 процентов.

Керамические чаши, поднятые со дна моря / © Yonhap

Когда чаши обнаружили, они лежали вложенные одна в другую. Вероятно, так их упаковали перед отплытием корабля в XII веке. По словам Хона, такое положение чаш создавало естественный буфер. Внешние чаши защищали внутренние, распределяя удары и предотвращая серьезные повреждения.

Еще одна из причин сохранности керамической посуды — место, где она пролежала практически тысячелетие. Западное побережье Кореи покрыто обширными приливными отмелями. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021 году включил их в Список всемирного наследия за их экологическую ценность, но ценны они и для археологов.

Керамические чаши на дне моря / © National Research Institute of Maritime Heritage

На приливных отмелях западного побережья преобладают плотные глинистые отложения. Когда обломки оседают и закапываются, артефакты оказываются под толстым слоем грязи. Этот слой как раз и способствует сохранности.

Он создает среду с низким содержанием кислорода, которая подавляет микробную активность. Это резко замедляет разрушение органических материалов, которые обычно разлагаются под водой. Также глина обездвиживает все, что туда попадает. Она плотно удерживает предметы в отличие от песка или камня.

Керамические чаши на дне моря / © National Research Institute of Maritime Heritage

Исследователи продолжают раскопки. Водолазы уже нашли неподалеку многообещающий материал — деревянный якорь, якорные камни, рисовые зерна и фрагменты древесины. Это указывает, что поблизости есть ранее неизвестный корабль эпохи Корё.

Археологи надеются отыскать письменные свидетельства — ярлыки, которые традиционно крепились к керамическим грузам. Они могут раскрыть происхождение керамики, пункты назначения и владельцев. Эта информация обычно помогает археологам получить информацию о торговых сетях и административных системах. Исследователи пояснили, что важно не просто найти артефакты, но и восстановить исторические связи.