Весь мировой объем золота — в одном графическом представлении

Сегодня цена золота держится примерно на 40% выше своего предыдущего инфляционно скорректированного пика, зафиксированного в 1980 году, поскольку инвесторы продолжают воспринимать его как надежное средство сохранения стоимости.

Все золото мира на одном наглядном графике / © Visual Capitalist

Новая инфографика отражает мировой запас золота на конец 2024 года, основанный на данных Всемирного совета по золоту. Ювелирные изделия составляют крупнейшую категорию — 97 149 тонн.

В минувшем году Индия стала крупнейшим покупателем ювелирного золота в мире, приобретя 560 тонн. На втором месте — Китай с 510 тоннами. В странах региона золото глубоко связано с важнейшими жизненными событиями — свадьбами, обрядами и культурными традициями.

Слитки, монеты и биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные золотом, в совокупности составляют 48 634 тонны, что значительно превышает объем запасов центральных банков (37 755 тонн). На конец 2024 года больше всего золота в резервах центральных банков имели США, Германия и Италия.

Промышленные применения — электроника, стоматология и другие технологии — насчитывают 32 727 тонн. Например, во многих полупроводниковых чипах золото используется для покрытия или соединительных проводов благодаря своей превосходной проводимости.