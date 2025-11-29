Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Весь мировой объем золота — в одном графическом представлении
Сегодня цена золота держится примерно на 40% выше своего предыдущего инфляционно скорректированного пика, зафиксированного в 1980 году, поскольку инвесторы продолжают воспринимать его как надежное средство сохранения стоимости.
Новая инфографика отражает мировой запас золота на конец 2024 года, основанный на данных Всемирного совета по золоту. Ювелирные изделия составляют крупнейшую категорию — 97 149 тонн.
В минувшем году Индия стала крупнейшим покупателем ювелирного золота в мире, приобретя 560 тонн. На втором месте — Китай с 510 тоннами. В странах региона золото глубоко связано с важнейшими жизненными событиями — свадьбами, обрядами и культурными традициями.
Слитки, монеты и биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные золотом, в совокупности составляют 48 634 тонны, что значительно превышает объем запасов центральных банков (37 755 тонн). На конец 2024 года больше всего золота в резервах центральных банков имели США, Германия и Италия.
Промышленные применения — электроника, стоматология и другие технологии — насчитывают 32 727 тонн. Например, во многих полупроводниковых чипах золото используется для покрытия или соединительных проводов благодаря своей превосходной проводимости.
