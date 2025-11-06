Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress заметили с неизвестной ракетой под крылом

Неизвестный высокоточный боеприпас замечен под крылом стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США / © Ian Recchio

Снимок сделан 29 октября 2025 года над долиной Оуэнс в Калифорнии авиационным фотографом Иэном Реккио (Ian Recchio). На кадрах отчетливо видны две подвески под правым крылом самолета — с характерным Т-образным хвостом, складными крыльями и клиновидным профилем, что совпадает с известными изображениями LRSO.

Неизвестный высокоточный боеприпас замечен под крылом стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США / © Ian Recchio

AGM-181 Long Range Standoff — новое поколение малозаметных ядерных крылатых ракет, призванное заменить устаревшую AGM-86B. Разработка ведется компанией Raytheon, ракета предназначена для бомбардировщиков B-52 и B-21 Raider. LRSO должна поражать стратегические цели с безопасных дистанций, преодолевая современные системы ПВО. Серийное производство планируется начать в 2027 году, а общая стоимость программы оценивается примерно в 16 миллиардов долларов.