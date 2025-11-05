Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Австралии стартовала разработка первого в мире водородного гиперзвукового самолета
Австралийская компания Hypersonix Launch Systems начала разработку первого в мире многоразового гиперзвукового самолета на водородном топливе, получив финансирование в размере 46 миллионов долларов. Инвесторами выступили Национальный фонд реконструкции (NRFC), Квинслендская инвестиционная корпорация (QIC) и ряд международных инвесторов оборонного сектора.
Это финансирование поддержит амбиции Австралии в области гиперзвуковых полетов и создания мощной аэрокосмической промышленности. Штат компании Hypersonix из Брисбена насчитывает 45 сотрудников в сфере инженерии, передового производства и испытаний. Они разрабатывают первый в мире многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат на водороде, способный достигать скорости в двенадцать раз быстрее звука.
Компания Hypersonix, основанная в 2019 году доктором Майклом Смартом, бывшим научным сотрудником NASA и профессором Университета Квинсленда, разрабатывает новый класс экологичных высокопроизводительных летательных систем на основе водорода. В основе платформы Hypersonix лежит прямоточный двигатель SPARTAN — полностью 3D-печатный воздушно-реактивный двигатель без движущихся частей, способный развивать скорость более 14 000 километров в час.
В отличие от традиционных двигателей, использующих керосин, SPARTAN работает на водороде, не производя выбросов углерода и обеспечивая многоразовые гиперзвуковые полеты с минимальным техническим обслуживанием.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Марта, 2015
Белые пятна планеты
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
18 Сентября, 2017
MC-21: самолет будущего или самолет без будущего?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии