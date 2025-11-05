Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Австралии стартовала разработка первого в мире водородного гиперзвукового самолета

Австралийская компания Hypersonix Launch Systems начала разработку первого в мире многоразового гиперзвукового самолета на водородном топливе, получив финансирование в размере 46 миллионов долларов. Инвесторами выступили Национальный фонд реконструкции (NRFC), Квинслендская инвестиционная корпорация (QIC) и ряд международных инвесторов оборонного сектора.

Макет водородного гиперзвукового самолета / © Hypersonix

Это финансирование поддержит амбиции Австралии в области гиперзвуковых полетов и создания мощной аэрокосмической промышленности. Штат компании Hypersonix из Брисбена насчитывает 45 сотрудников в сфере инженерии, передового производства и испытаний. Они разрабатывают первый в мире многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат на водороде, способный достигать скорости в двенадцать раз быстрее звука.

Компания Hypersonix, основанная в 2019 году доктором Майклом Смартом, бывшим научным сотрудником NASA и профессором Университета Квинсленда, разрабатывает новый класс экологичных высокопроизводительных летательных систем на основе водорода. В основе платформы Hypersonix лежит прямоточный двигатель SPARTAN — полностью 3D-печатный воздушно-реактивный двигатель без движущихся частей, способный развивать скорость более 14 000 километров в час.

В отличие от традиционных двигателей, использующих керосин, SPARTAN работает на водороде, не производя выбросов углерода и обеспечивая многоразовые гиперзвуковые полеты с минимальным техническим обслуживанием.