Страны с наибольшими военными расходами по трем ключевым показателям

В 2024 году крупнейшими странами по военным расходам стали США, Китай и Россия, на которые в совокупности пришлось более половины общемирового объема.

Страны с наибольшими военными расходами по трем ключевым показателям / © Visual Capitalist

Общемировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов, увеличившись за год на 9,4%. На фоне роста геополитической напряженности все пять регионов мира во второй раз подряд нарастили свои военные бюджеты.

Новая инфографика, представленная выше, показывает страны с самыми высокими уровнями милитаризации по трем ключевым показателям на основе данных Института экономики и мира.

В списке стран с наибольшими военными расходами лидируют США. При бюджете в 949 миллиардов долларов США имеют 1,5 миллиона действующих военнослужащих в 4790 военных объектах по всему миру. Далее следует Китай с расходами в размере 450 миллиардов долларов. На третьем месте оказалась Россия, которая, по оценкам, увеличила расходы на 38%.

По военным расходам на душу населения КНДР занимает первое место с большим отрывом. Катар, небольшое государство Персидского залива, граничащее с Саудовской Аравией, находится на втором месте благодаря широкомасштабной модернизации своих вооруженных сил, флота и военно-воздушных сил. Примечательно, что Сингапур занимает третье место по этому показателю, несмотря на то, что считается нейтральным государством. Более того, Сингапур на протяжении десятилетий стабильно тратит на оборону около 3% ВВП, что превышает расходы большинства европейских стран.

КНДР также лидирует в мире по доле военных расходов в ВВП, достигнув 34% в прошлом году. На втором месте находится Украина с 17% ВВП. Третью позицию занимает Афганистан.