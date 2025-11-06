Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Армения намерена закупить у Индии истребители Су-30МКИ на три миллиарда долларов
Армения намерена закупить у Индии истребители на три миллиарда долларов. Если контракт будет подписан, самолеты начнут поставлять уже к 2027 году.
Как сообщает Indian Defense, Армения планирует подписать с Индией соглашение на поставку от восьми до двенадцати многоцелевых самолетов Су-30МКИ. Сумма контракта составит от двух с половиной до трех миллиардов долларов.
Переговоры сейчас находятся на финальной стадии. Если страны заключат договор, поставки начнутся в 2027 году, а окончательная передача завершится к 2029 году. По соглашению, Индия займется обучением пилотов, а также должна будет предоставить запчасти и организовать сервисное обслуживание.
Су-30МКИ — разработанные в России боевые самолеты, которые производит по лицензионному соглашению индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited. Индийская компания оснастит истребители ракетами большой дальности и продвинутыми комплексами радиоэлектронной борьбы. По данным издания, эта версия Су-30 может стать наиболее оснащенной среди экспортных.
Как отмечает Defence Security Asia, сделка может стать крупнейшей в истории Армении покупкой вооружения, а для Индии это — важный прорыв в экспорте истребителей.
Подписание контракта происходит на фоне соглашения между Азербайджаном и Пакистаном. Страны несколько месяцев назад заключили сделку, по которой Пакистан должен поставить 40 истребителей JF-17 Block III. Сумма контракта составила 4,6 миллиарда долларов.
Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.
Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.
Высокое расположение сердца, обеспеченное длинными ногами, позволяет снизить кровяное давление и сэкономить энергию, необходимую для кровоснабжения мозга. Без этой адаптации жирафы не могли бы иметь двухметровую шею из-за критической нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Декабря, 2015
Самые необычные образцы украинских вооружений
1 Мая, 2020
Сталин: история болезни
14 Июля, 2014
Какие бывают галактики?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии