Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Армения намерена закупить у Индии истребители Су-30МКИ на три миллиарда долларов

Армения намерена закупить у Индии истребители на три миллиарда долларов. Если контракт будет подписан, самолеты начнут поставлять уже к 2027 году.

Истребитель Су-30МКИ / © Sanil Nath, wikipedia

Как сообщает Indian Defense, Армения планирует подписать с Индией соглашение на поставку от восьми до двенадцати многоцелевых самолетов Су-30МКИ. Сумма контракта составит от двух с половиной до трех миллиардов долларов.

Переговоры сейчас находятся на финальной стадии. Если страны заключат договор, поставки начнутся в 2027 году, а окончательная передача завершится к 2029 году. По соглашению, Индия займется обучением пилотов, а также должна будет предоставить запчасти и организовать сервисное обслуживание.

Су-30МКИ — разработанные в России боевые самолеты, которые производит по лицензионному соглашению индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited. Индийская компания оснастит истребители ракетами большой дальности и продвинутыми комплексами радиоэлектронной борьбы. По данным издания, эта версия Су-30 может стать наиболее оснащенной среди экспортных.

Как отмечает Defence Security Asia, сделка может стать крупнейшей в истории Армении покупкой вооружения, а для Индии это — важный прорыв в экспорте истребителей.

Подписание контракта происходит на фоне соглашения между Азербайджаном и Пакистаном. Страны несколько месяцев назад заключили сделку, по которой Пакистан должен поставить 40 истребителей JF-17 Block III. Сумма контракта составила 4,6 миллиарда долларов.