Германия создаст спутники для радиоэлектронной борьбы на орбите

Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR) планирует получить спутники, способные глушить сигналы других аппаратов и проводить их инспекцию на орбите — причем сделать это в крайне сжатые сроки.

TerraSAR-X — немецкий спутник дистанционного зондирования Земли / © DLR

Однако эксперты сомневаются, что Германия сможет реализовать такие амбициозные планы, особенно если учесть многолетнее недофинансирование частного космического сектора и требование запускать аппараты на еще не испытанных немецких ракетах.

В августе Немецкий центр авиации и космонавтики разместил два запроса: один касался спутника с активными средствами защиты (то есть способного к радиоэлектронному противодействию), другой — аппарата-инспектора для маневров вблизи других объектов. Хотя DLR традиционно занимается гражданскими проектами, эти инициативы свидетельствуют о повороте к двойным — гражданско-военным — задачам. Германия планирует вложить 35 миллиардов евро в военные космические системы в течение ближайших пяти лет.

Оба спутника должны быть маневренными, иметь собственную двигательную систему и оборудование для работы в непосредственной близости от других аппаратов. Согласно запросу, их нужно изготовить и доставить в течение 11 месяцев с момента подписания контракта, а запуск выполнить на «национальной ракете».

Аналитики отметили, что этот шаг отражает растущее осознание Германией необходимости укреплять свои возможности в космосе на фоне напряженности с Россией и Китаем. Тем не менее, по их мнению, сроки и масштаб замысла выглядят чрезмерно оптимистичными.

Сегодня у Германии есть два военных спутника связи SatcomBw и радарная система наблюдения SAR-Lupe. В будущем бундесвер планирует создать новую группировку из 24 аппаратов, которая должна заработать к 2032 году.