Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
16 октября, 07:14
Рейтинг: +495
Посты: 755

Победители Nikon Small World 2025: лучшие микрофотографии года

Компания Nikon объявила победителей 51-го ежегодного конкурса микрофотографии Small World.

# Nikon
# природа
# фотографии
Снимок, занявший первое место / © Zhang You
Снимок, занявший первое место / © Zhang You

Абсолютным победителем конкурса стал китайский фотограф Чжан Ю (Zhang You), чья фотография рисового долгоносика на зернышке риса показала сельскохозяйственного вредителя в новом, впечатляющем свете, открыв неожиданные детали обычного насекомого. На снимке долгоносик запечатлен с раскрытыми крыльями, словно замороженный во времени.

Снимок, занявший второе место: водоросли (Volvox) в капле воды / © Dr Jan Rosenboom
Снимок, занявший второе место: водоросли (Volvox) в капле воды / © Dr Jan Rosenboom
Снимок, занявший третье место: пыльца в паутине / © John-Oliver Dum
Снимок, занявший третье место: пыльца в паутине / © John-Oliver Dum
Снимок, занявший четвертое место: клетки сердечной мышцы / © Dr James Hayes
Снимок, занявший четвертое место: клетки сердечной мышцы / © Dr James Hayes
Снимок, занявший пятое место: споры (сине-фиолетовые структуры) небольшого папоротника (Ceratopteris richardii) / © Dr Igor Siwanowicz
Снимок, занявший пятое место: споры (сине-фиолетовые структуры) небольшого папоротника (Ceratopteris richardii) / © Dr Igor Siwanowicz
Снимок, занявший шестое место: клетки печени крысы / © Dr Francisco Lázaro-Diéguez
Снимок, занявший шестое место: клетки печени крысы / © Dr Francisco Lázaro-Diéguez
Снимок, занявший седьмое место: сенсорные нейроны / © Stella Whittaker
Снимок, занявший седьмое место: сенсорные нейроны / © Stella Whittaker
Снимок, занявший восьмое место: пыльца мальвы / © Dr Igor Siwanowicz
Снимок, занявший восьмое место: пыльца мальвы / © Dr Igor Siwanowicz
Снимок, занявший девятое место: гриб Talaromyces purpureogenus / © Wim van Egmond
Снимок, занявший девятое место: гриб Talaromyces purpureogenus / © Wim van Egmond
Снимок, занявший десятое место: клетки сердечной мышцы/ © Dr Dylan Burnette & Dr James Hayes
Снимок, занявший десятое место: клетки сердечной мышцы/ © Dr Dylan Burnette & Dr James Hayes
