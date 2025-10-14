Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Sikorsky представила первый полностью автономный вертолет Black Hawk

Прототип S-70UAS «U-Hawk» / © Sikorsky

Аппарат собрали за десять месяцев на базе переоборудованного серийного UH-60L: кабину пилотов заменили автоматизированными створками и грузовой аппарелью, превратив вертолет в платформу, способную летать без людей на борту. S-70UAS оснащен системой автономного управления MATRIX; управление может вестись оператором с планшета, но при этом «U-Hawk» способен самостоятельно взлетать, выполнять маршрут и садиться без вмешательства человека.

Прототип S-70UAS «U-Hawk» / © Sikorsky

S-70UAS может перевозить до нескольких тонн полезной нагрузки: внутри фюзеляжа — до 3,1 тонны, на внешней подвеске — до четырех тонн, либо комбинированную нагрузку вплоть до 4,5 тонн. Кроме перевозки грузов, он способен запускать малые дроны, выполнять наблюдательные, разведывательные и радиоэлектронные задачи, находиться в воздухе до 14 часов и покрывать почти 3 000 километров без дозаправки.

Прототип S-70UAS «U-Hawk» / © Sikorsky

Исключив кабину и системы жизнеобеспечения, Sikorsky фактически получила первый грузовой автономный вертолет на базе Black Hawk. Компания утверждает, что модификацию можно масштабировать серийно, сохранив до 95% унификации с парком UH-60, что сделает UAS относительно недорогим решением.

S-70UAS «U-Hawk» / © Sikorsky

Первый полет прототипа запланирован на 2026 год; Sikorsky видит в проекте начало новой эпохи тяжелых вертолетных беспилотников для боевых и гуманитарных миссий, где риск для пилотов сведен к нулю.