Спутник SpIRIT сделал первое «селфи» в космосе перед началом наблюдений за гамма-всплесками

Австралийский малый спутник SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal nanosatellite, «Интеллектуальный тепловой наноспутник для нужд космической промышленности») стал первым космическим телескопом, профинансированным Австралийским космическим агентством, на борту которого установлено научное оборудование, созданное другой национальной космической организацией.

SpIRIT в космосе / © University of Melbourne

Спутник запустили на орбиту еще в декабре 2023 года на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX. К настоящему времени он завершил этап ввода в эксплуатацию, успешно проверив все бортовые системы, включая выдвижной манипулятор с камерой, с помощью которого аппарат сделал первое «селфи» на орбите, отметив тем самым успешное начало миссии.

SpIRIT в космосе / © University of Melbourne

Недавно опубликованные Мельбурнским университетом фотографии подтверждают, что все системы аппарата развернуты и функционируют штатно. На кадрах можно увидеть радиатор охлаждения, электродвигательную установку, телекоммуникационные передатчики и солнечные панели.

За время пребывания в космосе, превышающее 600 дней, SpIRIT совершил более 9 000 оборотов вокруг Земли. Теперь, завершив первоначальный этап, спутник переходит к своей основной научной задаче — обнаружению гамма-всплесков.

С помощью предоставленного итальянцами детектора рентгеновского излучения HERMES, спутник будет искать следы этих космических катаклизмов, которые возникают при взрывах сверхновых, при слиянии двух нейтронных звезд, черной дыры и нейтронной звезды, либо, теоретически, двух черных дыр. Поскольку такие явления трудно предсказать, SpIRIT станет своего рода системой раннего оповещения для астрономов всего мира, помогая им оперативно направлять телескопы на источник излучения.

Впереди у спутника долгая работа — планируется, что он проработает на орбите более 1000 дней.