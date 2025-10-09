Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутник SpIRIT сделал первое «селфи» в космосе перед началом наблюдений за гамма-всплесками
Австралийский малый спутник SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal nanosatellite, «Интеллектуальный тепловой наноспутник для нужд космической промышленности») стал первым космическим телескопом, профинансированным Австралийским космическим агентством, на борту которого установлено научное оборудование, созданное другой национальной космической организацией.
Спутник запустили на орбиту еще в декабре 2023 года на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX. К настоящему времени он завершил этап ввода в эксплуатацию, успешно проверив все бортовые системы, включая выдвижной манипулятор с камерой, с помощью которого аппарат сделал первое «селфи» на орбите, отметив тем самым успешное начало миссии.
Недавно опубликованные Мельбурнским университетом фотографии подтверждают, что все системы аппарата развернуты и функционируют штатно. На кадрах можно увидеть радиатор охлаждения, электродвигательную установку, телекоммуникационные передатчики и солнечные панели.
За время пребывания в космосе, превышающее 600 дней, SpIRIT совершил более 9 000 оборотов вокруг Земли. Теперь, завершив первоначальный этап, спутник переходит к своей основной научной задаче — обнаружению гамма-всплесков.
С помощью предоставленного итальянцами детектора рентгеновского излучения HERMES, спутник будет искать следы этих космических катаклизмов, которые возникают при взрывах сверхновых, при слиянии двух нейтронных звезд, черной дыры и нейтронной звезды, либо, теоретически, двух черных дыр. Поскольку такие явления трудно предсказать, SpIRIT станет своего рода системой раннего оповещения для астрономов всего мира, помогая им оперативно направлять телескопы на источник излучения.
Впереди у спутника долгая работа — планируется, что он проработает на орбите более 1000 дней.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
