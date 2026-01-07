Если планеты формируются из протопланетного диска из частиц, сталкивающихся и слипающихся вместе, то как получилось, что в ядро нашей планеты «стекли» металлы, в основном железо и никель, хотя по логике они должны были быть распределены хаотично?

Краткий ответ: тяжелые элементы мигрировали в центр планеты под действием гравитации.

Теперь подробнее. Считается, что планеты формировались из вещества протопланетного диска под действием гравитации. Детали этого процесса все еще неясны. Непонятно даже, как долго Земля набирала нынешнюю массу. Оценки разнятся от считаных миллионов лет до сотен миллионов.

Так или иначе, из протопланетной пыли сформировались зародыши планет — планетезимали. Небольшие планетезимали по составу были близки к исходной протопланетной пыли. О ней дают представление хондриты — самый распространенный тип метеоритов.

Однако некоторые планетезимали разрослись до многих сотен километров в диаметре. Такие тела уже были достаточно массивны, чтобы началась гравитационная дифференциация — разделение недр на слои. Тяжелые вещества, такие как железо и никель, под действием тяготения погружались в центр, выдавливая легкие элементы ближе к поверхности. Вот откуда у Земли железно-никелевое ядро, о котором мы знаем благодаря геомагнитному полю. По той же причине средняя плотность Земли (5,5 грамма в кубическом сантиметре) вдвое выше плотности пород земной коры.

Не всем планетезималям, испытавшим гравитационную дифференциацию, повезло стать планетами. Некоторые из них на каком-то этапе своей истории сталкивались с соседями на слишком высокой скорости, так что не слипались, а дробились. Предполагается, что астероиды типа М с их высоким содержанием металлов — это ядра планетезималей, разрушенных в столкновениях. Эту гипотезу должен проверить аппарат «Психея», летящий к одноименному астероиду. Я рассказывал о нем в материале «Путешествие к центру Земли».