Если планеты формируются из протопланетного диска из частиц, сталкивающихся и слипающихся вместе, то как получилось, что в ядро нашей планеты «стекли» металлы, в основном железо и никель, хотя по логике они должны были быть распределены хаотично?

Alexandra Zaprometova
#астрономия
#космология
#протопланетные диски
#формирование планет
7 января, 17:59
Анатолий Глянцев
эксперт

Краткий ответ: тяжелые элементы мигрировали в центр планеты под действием гравитации.

Теперь подробнее. Считается, что планеты формировались из вещества протопланетного диска под действием гравитации. Детали этого процесса все еще неясны. Непонятно даже, как долго Земля набирала нынешнюю массу. Оценки разнятся от считаных миллионов лет до сотен миллионов.

Так или иначе, из протопланетной пыли сформировались зародыши планет — планетезимали. Небольшие планетезимали по составу были близки к исходной протопланетной пыли. О ней дают представление хондриты — самый распространенный тип метеоритов.

Однако некоторые планетезимали разрослись до многих сотен километров в диаметре. Такие тела уже были достаточно массивны, чтобы началась гравитационная дифференциация — разделение недр на слои. Тяжелые вещества, такие как железо и никель, под действием тяготения погружались в центр, выдавливая легкие элементы ближе к поверхности. Вот откуда у Земли железно-никелевое ядро, о котором мы знаем благодаря геомагнитному полю. По той же причине средняя плотность Земли (5,5 грамма в кубическом сантиметре) вдвое выше плотности пород земной коры.

Не всем планетезималям, испытавшим гравитационную дифференциацию, повезло стать планетами. Некоторые из них на каком-то этапе своей истории сталкивались с соседями на слишком высокой скорости, так что не слипались, а дробились. Предполагается, что астероиды типа М с их высоким содержанием металлов — это ядра планетезималей, разрушенных в столкновениях. Эту гипотезу должен проверить аппарат «Психея», летящий к одноименному астероиду. Я рассказывал о нем в материале «Путешествие к центру Земли».

Похожие вопросы

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?
Спрашивает
Михаил Орлов
#астрономия
+4
#космос
#планетология
#планеты
#физика
27.10.2024, 09:44
217,7 тыс
Средний вопрос
9
9
Комментировать
Василий Парфенов
эксперт

Краткий ответ: Наверняка мы знаем ответ только в отношении Луны — там уже на глубине 130 сантиметров...Читать далее

Можно ли бесконечно увеличивать диаметр зеркала телескопа, чтобы глубже изучать космос?

И можно ли в конце концов добиться такого качества, что станет возможным детально изучать далёкие экзопланеты и другие космические объекты?

Спрашивает
Арсений Махатов
#астрономия
20.10.2024, 18:01
10,9 тыс
Простой вопрос
10
10
Комментировать
Анатолий Глянцев
эксперт


Краткий ответ: бесконечно увеличивать зеркала не получится, но астрономам еще есть куда стремиться.

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?
Спрашивает
Михаил Орлов
#астрономия
+4
#время
#гравитация
#космос
#физика
29.04.2024, 12:20
137,8 тыс
Сложный вопрос
21
21
Комментировать
Александр Сергеев
эксперт

Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, поставленный вами вопрос совсем нетривиален. Течение песка не...Читать далее

Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?
Спрашивает
Артём Стерхов
#астрофизика
+1
#космология
23.04.2023, 12:15
91,1 тыс
Простой вопрос
78
78
Комментировать
Анатолий Глянцев
эксперт

Орбиты всех планет Солнечной системы лежат в одной плоскости, поскольку вся эта система образовалась из...Читать далее

